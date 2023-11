Svi mi partizanovci navijamo za Želju i Hajduk! Savo Milošević: Zašto sam onako otišao? Jer volim crno-bijele!

Legendarni as crno-bijelih i evropskog fudbala dao izjavu koja je odjeknula regionom.

Izvor: MN PRESS

Savo Milošević, legenda Partizana, srpskog i evropskog fudbala, postao je ove jeseni selektor Bosne i Hercegovine i u intervjuu za "Meridian Sport BiH" otkrio je da u toj državi navija za Željezničar. Kako je naglasio - kao i svi navijači Partizana.

"Više puta sam rekao i svi znaju i izvinjavam se navijačima Sarajeva, ali tako je i to se ne može promijeniti. Sad gledamo sve utakmice, ali imamo toliko kanala da možete da pratite svaku ligu u Evropi. Ako gledam, gledam najviše moje klubove. Svi mi koji navijamo za Partizan navijamo i za Želju, mnogo ljudi, a ima tu i dosta ljudi koji navijaju za Hajduk. Ima ta linija, ne znam da objasnim tu situaciju i zašto je tako. Svi koji navijamo za Partizan navijamo i za Želju i za Hajduk", rekao je Milošević.

U osvrtu na svoju igračku i trenersku karijeru, Milošević je govorio i o svom burnom odlasku iz Partizana u ljeto 2020, nakon što je napravio skandal u meču protiv Vojvodine u Novom Sadu, gdje je šutnuo mikrofon kraj terena, gađao sudiju Srđana Jovanovića flašicom vode...

"Sama ta situacija sa utakmice sa Vojvodinom, nedopustivo je da trener Partizana uradi te stvari, dalje od toga ne može i shvatio sam da ne mogu da ostanem trener Partizana. Trener Partizana mora da bude primjer. A, šta je dovelo do toga - nisam htio da pričam, ni tada, ni sad, nije to bila prva takva situacija, već moja prva reakcija. Imali smo na više utakmica takva iskustva, da sam ja do određene granice trpio, a onda u jednom trenutku prosto puknete, ne izdržite i shvatite da tu više ne možete da radite, u tim uslovima."

Milošević je rekao da je donio odluku o odlasku iz Humske poslije osvojenog Kupa i evropskih uspjeha upravo iz ljubavi prema crno-bijelima.

"Partizan je bio i ostao moja najveća ljubav, ali upravo iz ljubavi prema Partizanu sam i donio tu odluku. Vjerovatno ne bih nikad uradio tako nešto. Griješio sam u životu, ali trudio sam se da greške ne ponavljam. Ako ljudi griješe višestruko i iste greške prave, onda nešto nije u redu sa njima", dodao je Savo Milošević.