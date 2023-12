Poludio u studiju poslije derbija: "Prozivaš moj klub? Ja ću da te podsjetim za koga igraš"

Roj Kin podigao ton kada je čuo šta je Virdžil Van Dajk rekao o Mančester junajtedu

Veliki derbi Liverpula i Mančester junajteda na Enfildu u nedjelju je završen bez golova, uz veliki broj šuteva domaćih ka golu - čak 34!

Nikada se Liverpulu nije dogodilo od 2003/04 da toliko puta uputi udarce ka golu protivnika, a da ne postigne nijedan pogodak. I to je veoma naljutilo kapitena "redsa", Virdžila Van Dajka.

"Frustiran, sam naravno. Kada se pogleda kako smo igrali, da smo držali loptu, imali šansu, samo je jedan tim pokušavao da pobijedi i nažalost, to se nije dogodilo. Zato je frustrirajuće. Hoćemo da pobijedimo u svakoj utakmici, ali posebno kada igrate protiv tima kakvi su oni. Trebalo je da donosimo bolje odluke u završnoj trećini terena. Lako je meni da procijenjujem iz odbrane, ali nekad je nedostajalo da donesemo prave odluke. Bili smo superiorni od početka, oni su pokušavali da nas ugroze kontrama, na kraju su srećni zbog poena, a mi smo veoma razočarani osvojenim bodom", rekao je poslije meča Holanđanin.

Roj Kin, kapiten Junajteda iz zlatnih dana tog kluba, sa kraja devedesetih i sa sa početka dvehiljaditih, čuo je šta je izgovorio Holanđanin i nije mogao da vjeruje. Odmah mu je brutalno uzvratio na "Skaj sportsu", gdje je stručni konsultant.

"Čuo sam šta je Van Dajk pričao, očigledno je da mnogo arogancije izbija iz njega, da proziva Junajted na taj način. Potrebno je da podsjeti sam sebe, da igra za klub koji je osvojio jednu titulu u 30 godina. On kaže da je samo jedan tim htio da pobijedi, da je Mančester junajted oduševljen bodom. Mančester junajted sada je u teškoj situaciji, u kakvoj je Liverpul bio tokom mnogo godina. Možda mu se malo te arogancije danas vratilo. Da li je to bila arogancija? Jeste, to je bilo to. Rekao je da je jedan tim srećan, da je samo jedan tim došao da igra. Čujte, dolazili smo ovdje mnogo puta kada sam bio u Junajtedu i igrali smo sa Liverpulom koji je bio u teškoj situaciji i bili su srećni osvojenim bodom. Da ih na taj način proziva, pričom 'o, vidi ih kako su srećni, Junajted je imao jednu ili dvije prilike, branili su se od nas...'. Ponekad bi igrače trebalo podsjetiti da kada igraju za klub kao što je Liverpul i kada svi pričaju da je Mančester junajted 'ovo i ono', da znaju da je Mančester junajted dugi niz godina bio u dobroj situaciji i da tada nije pokazivao ovakvo nepoštovanje prema drugim klubovima, kakvo on sada pokazuje"

Menadžer Mančester junajteda Erik Ten Hag rekao je da Van Dajk ima pravo da kaže mišljenje i podsjetio da je njegov tim prošle sezone pokazao da zna da pobijedi "redse".

"To je njegovo mišljenje. Rekao sam i poslije meča u svlačionici, da sam veoma ponosan na ovaj tim. Da bi trebalo češće ovakvi da budemo. Protiv Njukasla imali smo dobru utakmicu i napravili jednu grešku, primili gol... Kada ste ovako koncentrisani, disciplinovani, pratite plan, sve je otvoreno i možete da iskoristite svoju šansu. Prošle godine igrali smo tri puta, izgubili smo jednom, a dva puta smo ih dobili. U stanju smo da dobijemo Liverpul i danas smo pokazali da smo sposobni. Mi smo težak tim za pobijediti, a odatle kada krenemo, možemo da ostvarujemo pobjede u velikim utakmicama".

Poslije remija na Enfildu, Liverpul je drugi na tabeli, sa bodom manje od lidera, Arsenala, dok je Mančester junajted sedmi, sa 28 poena i sa minusom od 10 bodova u odnosu na Liverpul.