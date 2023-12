Gvardiola i Karager se prepucavaju u javnosti: "Mi nismo imali arapske pare i pomoć države"

Džejmi Karager i Pep Gvardiola ušli su u sukob, krenule su prozivke u javnosti...

Rivalstvo između Liverpula i Mančester sitija postoji od kada je Pep Gvardiola preuzeo "građane". Kao što postoji na terenu, postoji i van terena, pa su tako Džejmi Karager i Gvardiola ušli u javni sukob. Poslije prozivki španskog stručnjaka stigao je odgovor sa druge strane i djeluje da će je ovo samo početak...

Sve je krenulo poslije Pepovih komentara posle remija Totenhema i Sitija (3:3). Tada su u studiju Karager i Geri Nevil kritikovali igru Sitija.

"Nevil zna koliko je teško, inače bi osvojio četiri Premijer lige sa Junajtedom u periodu kada su bili najbolji, ali to nije uradio. Možda nas optužuju da smo se previše opustili, jer su tako osjetili u Junajtedu, ali ovaj tim to ne radi. Karager nije osvojio nijednu titulu, Mika Ričards nije uzeo četiri u nizu, nikada se to nije dogodilo. Nemam ništa da kažem protiv komentatora, ali mogu da kažem da nema opuštanja, možda griješim, mada smatram da to nije istina", rekao je Gvardiola.

Nekadašnji defanzivac Liverpula nije želio da ćuti, odgovorio mu je na društvenim mrežama i spomenuo je ogroman novac koji daju arapski vlasnici, kao i suđenje koje čeka Siti zbog finansijskih malverzacija. "Mislim da bih osvojio bar jednu u Liverpulu da nam je vlasnik bila država koja je prekršila toliko pravila da nas Premijer liga optuži 115 puta. Ustvari sam hvalio Pepov tim poslije te utakmice", poručio je Džejmi.