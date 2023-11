Tek se sprema potres u Premijer ligi! "Minus 10 bodova" je ništa šta čeka Čelsi i Siti, istraga u toku!

Čelsi i Mančester siti bi mogli da budu čak i izbačeni iz Premijer lige ako se utvrdi da su prekršili finansijski fer-plej.

Izvor: Shutterstock.com/shana espinoza

Everton je kažnjen oduzimanjem 10 bodova zbog kršenja finansijskog fer-pleja Premijer lige tako da su sada pali na začelje tabele i imaju tek četiri boda. Sa "Gudisona" poručuju da neće odustati od borbe i uložiće žalbu, a sa posebnom pažnjom će pratiti i kako će Premijer liga riješiti slučajeve Čelsija i Mančester sitija, koji su takođe pod istragom zbog istih stvari.

Mnogima je čudno što do sada nisu kažnjeni daleko bogatiji klubovi, vjeruju da je to klasično "iživljavanje" na onima koji imaju manje novca i uticaja, međutim "Dejli Mejl" prenosi da se Čelsi i Mančester siti suočavaju sa izbacivanjem iz Premijer lige. To i dalje nije zvanična informacija, nego je mišljenje bivšeg finansijskog savjetnika koji je govorio za engleski tabloid i koji je dobro upućen u istrage o Čelsiju i Mančester sitiju.

Siti je napravio 115 navodnih prekršaja finanijskog fer-pleja, dok je Čelsi pod lupom zbog čudnih uplata koje su pristizale na "ofšor račune" u eri Romana Abramoviča, zbog čega bi klub mogao da bude kažnjen čak iako bogati Rus više nije na "Bridžu". Ali, opet ne bi bilo iznenađenje da bogati klubovi prođu bez kazni...

Za sada nema informacija kada bi Premijer liga mogla da donese konačnu odluku, ali nema sumnje da poslije presedana u slučaju Everton, sada i u Čelsiju i Mančester sitiju "grickaju nokte" i nadaju se najboljem.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!