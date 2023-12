Klop bez razloga pobjesnio na novinara, pa držao lekciju (VIDEO)

Jirgen Klop se odjednuo brecnuo na novinara koji je želio samo da se našali.

Izvor: Amazon Prime Video

Liverpul je pobijedio Šefild junajted (2:0) i iskoristio kiks Mančester sitija tako da ostaju na drugom mjestu tabele Premijer lige, a trener Jirgen Klop uprkos tome nije bio nimalo raspoložen. Nakon utakmice - u kojoj su mu pobjedu donijeli Virdžil van Dajk i Dominik Soboslaj - ušao je u verbalni sukob sa novinarom Markusom Baklandom, koji je vodio intervju poslije susreta za platformu Amazon.

Zbog čega? Pa, mnogima nije jasno... Bakland se našalio zbog gustog rasporeda koji ima Liverpul i podsjetio je Klopa da im je sljedeća utakmica u subotu u 13.30, dodavši da je to njegov "omiljeni termin", što Nijemac uopšte nije primio kako bi svi očekivali, nego se ozbiljno naljutio.

"To je stvarno super, da se šalimo na taj račun...", rekao je Klop kome nije bilo ni do čega i nastavio je da ironično odgovara na ovo pitanje: "Mi sada idemo kući i ne znam kada ćemo doći, oko jedan ili dva ujutro, a do sljedeće utakmice ćemo možda imati dva treninga da se oporavimo i onda moramo da igramo opet. Valjda je to u redu jer i Kristal palas igra večeras. Svjestan da vi ne razumijete o čemu pričam iako radite u fudbalu i ne znam zašto bih se onda trudio da ponovo sve objasnim. Ako se šalite zbog toga, onda ste potpuni ignoranti, ali najvažnije je da je fudbal zabava".

Iako je novinar rekao da je to samo bila šala i da nije bila namjera da uvredi Klopa, njemački trener se brecnuo da tu nije bilo nikakvog poštovanja: "Sve je u redu. Vi možete da kažete šta god želite, ali ja ne mogu da kažem što želim jer bi to na kraju bilo dosta drugačije".