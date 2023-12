Ukrajina tražila zabranu prijateljske utakmice Rusije i Srbije! Oštre reakcije iz Moskve

Fudbalski savez Ukrajine apelovao je na FIFA i UEFA da preduzme odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo odigravanje prijateljske utakmice između selekcija Rusije i Srbije u Moskvi.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Nakon što je saopšteno da će u Moskvi u martu naredne godine biti odigran prijateljski meč "zbornaje" i "orlova" uslijedilo je saopštenje Fudbalskog saveza Ukrajine, u kojem je traženo da FIFA i UEFA ne dozvole odigravanje susreta.

Ukrajinski savez naveo je da u trenutnim uslovima nije moguće održavanje prijateljskog meča reprezentacija Srbije i Rusije i izrazio ubjeđenje da "takve mečeve ne mogu ni u kakvoj formi da podržavaju fudbalski zvaničnici jer to protivriječi pozicijama FIFA i UEFA koje su nakon početka vojnih sukoba u Ukrajini odstranile ruske klubove i timove sa međunarodnih turnira".

Uslijedile su i reakcije iz Moskve na ukrajinsko pismo UEFA i FIFA.

Olimpijska šampionska u brzom klizanju i zastupnica Državne dume Ruske Federacije Svetlana Žurova izjavila je ovim povodom da je Ukrajina već sve mučila pritužbama na račun Rusije.

Ona je takođe istakla da će Rusija jednog dana organizovati i utakmice sa ekipama iz latinske Amerike i da FS Ukrajine neće moći na to da utiče.

"Imamo prijatelje i s onima koji to žele igramo prijateljske utakmice. Ukrajinci nisu htjeli da budu naša braća, ali Srbi su nam prijatelji i braća. I oni su dosljedniji u odnosima između dvije zemlje", izjavila je Žurova za ruski "Sport-Ekspres".

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova oštro je reagovala na zahtjev Ukrajine u vezi sa utakmicom protiv Srbije.

"Jednom teroristi - uvijek teroristi", rekla je Zaharova za "Sport-Ekspres", a prenio "Sputnjik".

Predsjednik Fudbalskog saveza Rusije Aleksandar Djukov ranije je potvrdio da će Srbi igrati 21. marta 2024. godine na moskovskom stadionu "Dinamo", a ruski mediji navode i da je Jovan Šurbatović, gensek FSS potvrdio da je "UEFA dala dozvolu da se meč odigra".

"Dobili smo dozvolu UEFA i dogovorili sa ruskim savezom da se održi prijateljska utakmica između naših reprezentacija. Utakmica će se odigrati 21. marta u Moskvi na stadionu 'Dinamo'”, prenijeli su mediji u Rusiji navodnu izjavu Šurbatovića.

I prvi čovjek Fudbalskog saveza Rusije Aleksandar Djukov ranije je potvrdio da će prijateljski meč protiv Srbije biti odigran 21. marta 2024. godine, a počasni predsjednik saveza Vjačeslav Koloskov uvjeren je da se UEFA uopšte neće obazirati na najavljeni meč jer nije u pitanju takmičarska, već prijateljska utakmica.

"UEFA se na to uopšte neće obazirati. UEFA je donijela odluku samo za zvanične utakmice, a ovo je prijateljska. To nema nikakve veze sa restriktivnim mjerama. Dakle, ovo je gest očaja, ništa više. Mislim da UEFA to ne zanima. Reći će da to nije zabranjeno. A FIFA nema nikakve veze s ovim".

Ukoliko utakmica u Moskvi bude odigrana, biće to prvi meč "zbornaje" protiv neke evropske reprezentacije od 14. novembra 2021. godine kada su izabranici Valerija Karpina poraženi od Hrvatske (1:0) u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru.

Od početka rusko-ukrajinskog rata, selekcija Rusije isključena je iz svih UEFA takmičenja i održavala je tim na okupu igrajući prijateljske mečeve protiv Kube ovog novembra, prethodno protiv Kenije, Kameruna, Katara, U-23 reprezentacije Egipta, Iraka, Irana, Uzbekistana, Tadžikistana...

Reprezentacije Srbije i Rusije posljednji međusobni meč igrale su u Ligi nacija 2020. godine, kada su "orlovi" deklasirali Ruse rezultatom 5:0. Golove su na stadionu "Rajko Mitić" postigli Nemanja Radonjić, Luka Jović (dva), Dušan Vlahović i Filipa Mladenovića.