Srbija izgubila trku za velikog talenta! Niko ga nije zvao do 19. godine, a sad ide sa Njemačkom na EURO 2024!

Aleksandar Pavlović bi uskoro trebalo da dobije poziv za "A" reprezentaciju Njemačke i vrlo moguće je da će nastupiti i na Evropskom prvenstvu 2024.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Talentovani fudbaler Bajerna Aleksandar Pavlović nastupaće za reprezentaciju Njemačke, potvrdio je "Skaj Sport". Kredibilni izvori iz Njemačke navode da je sa 19-godišnjim fudbalerom kontaktirao i Fudbalski savez Srbije (FSS) i da je bio zainteresovan da pozove Pavlovića, međutim čini se da je "prelomio" da će nastupati za zemlju u kojoj je i rođen.

Pavlović je inače rođen 2004. godine u Minhenu i sve do novembra nije igrao za mlađe kategorije Njemačke ili Srbije (!?), da bi ga potom selektor U20 selekcije "pancera" pozvao za utakmice protiv Rumunije i Engleske. Utisak je da Pavlović neće još dugo igrati za mladi tim Njemačke, nego da je vrlo brzo planiran i debi u "A" selekciji, pošto igra maestralno u dresu Bajerna i to nikako nije promaklo njegovom bivšem šefu Julijanu Nagelsmanu.

Pavlović je ostavio odličan utisak tokom priprema na Tomasa Tuhela i dočekao je da "popuni mjesto" koje je bilo kritično, bar po mišljenju trenera Bajerna. U pitanju je pozicija zadnjeg veznog na kojoj je Pavlović igrao već pet puta za Bajern ove sezone i ostavio je odličan utisak, uz dvije zabilježene asistencije.

Nažalost, Srbija je izgubila trku za njega, kao i prethodno za Davora Ugrinića, međutim znamo i da je srpski Savez dobijao trke za pojedine fudbalere koji imaju dvojno državljanstvo poput Mileta Svilara, Stefana Mitrovića, Lazara Samardžića i drugih.

"Od njega (Pavlovića zavisi, prim. aut.) zavisi, što se nas tiče - mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom našem djetetu da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u A tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo pa sa 17 u A tim, kao Pele. (...) Tako da Pavlović ima potencijal ako je potpisao sa Bajernom, ali na njemu je da se pokazuje i dokazuje, da li će igrati i pratimo", rekao je nedavno Stojković o statusu Pavlovića, gdje se čini se već vidjelo da su izgubili trku.