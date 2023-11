Piksi ga pomenuo, on dva dana kasnije zaigrao za Njemačku: Biser Bajerna neće dres "orlova", postao je "pancer"

Dragan Stojković Piksi je strpljiv sa njim, ali za sada djeluje da neće oblačiti dres Srbije Aleksandar Pavlović.

Izvor: MN PRESS

Pominjao ga je Dragan Stojković Piksi na konferenciji za štampu, istakao da je Srbija spremna da mu izađe u susret ako on odluči da zaigra za "orlove", a onda je Aleksandar Pavlović otišao u reprezentaciju Njemačke. Mladi vezista koji je nedavno debitovao za Bajern sada se pojavio na treningu njemačke U20 reprezentacije.

Pavlović je rođen u Minhenu, nastupa na poziciji defanzivnog veziste koja je prilično deficitarna u selekciji Srbije, a ove godine je krenuo da igra za prvi tim kod Tomasa Tuhela. Dobijao je pozive za U18 sastav Srbije, ali sada je očigledno da će makar u mlađim kategorijama igrati za "pancere".

"Od njega zavisi, što se nas tiče - mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom djetetu našem da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u "A" tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo pa sa 17 u A tim, kao Pele. Što se nas tiče, mi smo otvoreni kao što se tiče Ugrinića. Sačekali su i nikakav problem. Nije da mi nismo htjeli, ponudili, ali odlučili su drugačije i sve najbolje. Nije nikakav problem. Tako da Pavlović ima potencijal ako je potpisao sa Bajernom, ali na njemu je da se pokazuje i dokazuje, da li će igrati i pratimo", rekao je o njemu Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije pred meč sa Belgijom.

On je takođe istakao da Fudbalski savez Srbije i stručni štab nacionalnog tima prate mnogo igrača rođenih u inostranstvu i spremni su da reaguju ako oni iskažu kvalitet za prvi tim.

"Pratimo i još dosta njih, ali ne bih da pominjem i dobiju publicitet i da se koriste te stvari. U tim stvarima ima dosta neiskrenosti. Vama medijima se kaže jedno, a radi se drugo. Ne mislim sa naše strane. Sve što sam rekao, stojim iza toga, ali sa druge strane mislim da postoji dosta neiskrenosti. Koristi se situacija, momenat, ovi su me zvali i kao ako nećete, idem tamo. I obrnuto. To je igra", završio je on.