Srpski biser obukao dres Njemačke: Piski dizao glas zbog njega, ali "orlovi" se još nadaju

Mladi defanzivni vezista Bajerna Aleksandar Pavlović zaigrao je za Njemačku.

Izvor: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je, bar za mlađe kategorije, izgubila trku za Aleksandra Pavlovića. Talentovani defanzivni vezista je i definitivno izabrao Njemačku i debitovao je za ovu reprezentaciju u duelu sa Engleskom. Pobijedio je "gordi albion" 3:2, a Pavlović je upisao 90 minuta na terenu i žuti karton u 67. minutu meča.

Nedavno je Pavlović zaslužio i debi u ekipi Bajerna i privukao je pažnju javnosti, a o njemu je govorio i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. On smatra da je rano da mladi vezista dobije poziv nacionalnog tima...

"Od njega zavisi, što se nas tiče - mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom djetetu našem da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u "A" tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo pa sa 17 u A tim, kao Pele. Što se nas tiče, mi smo otvoreni kao što se tiče Ugrinića. Sačekali su i nikakav problem. Nije da mi nismo htjeli, ponudili, ali odlučili su drugačije i sve najbolje. Nije nikakav problem. Tako da Pavlović ima potencijal ako je potpisao sa Bajernom, ali na njemu je da se pokazuje i dokazuje, da li će igrati i pratimo", rekao je o njemu Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije pred meč sa Belgijom.

Sada je zaigrao za "pancere" Pavlović i to na U20 nivou. Ima još šanse da Pavlović do seniorskog nivoa odluči da promijeni reprezentaciju i da zaigra za Srbiju.