Najveći Zvezdin biser ide u Ameriku: Andrej Kostić potpisuje za više od milion dolara

Nastavlja se odliv srpskih bisera u Sjedinjene Američke Države, gdje ih čekaju bogati ugovori i ogroman novac

Talentovani košarkaš Crvene zvezde Andrej Kostić ide u Ameriku i igraće izvjesno na prestižnom koledžu Kanzas Stejt, objavio je portal "Maxbetsport".

Kostiću je nezvanično ponuđeno više od milion dolara da se preseli u Ameriku i da zaigra u elitnoj Big 12 diviziji NCAA košarke. S obzirom na nova, revolucionarna pravila za tamošnju univerzitetsku košarku i na istorijski velika izdvajanja najvećih univerziteta za igrače i timove, ne bi bilo iznenađenje ako bi ova informacija postala uskoro zvanična.

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca potvrđeno je da je još jedan veliki srpski talenat, plejmejker Mege Mihailo Petrović otišao na koledž Ilinois, gdje će igrati sa Andrejom Stojakovićem, sinom Predraga Stojakovića, ali i sa nizom košarkaša koji se prezivaju "na ić".

Andrej Kostić osvojio Kup, blistao u Dinamiku

I ove i prošle sezone Andrej Kostić bio je dio ekipe KK Crvena zvezda koja je nastupala na Kupu Radivoja Koraća i tamo podigla "Žućkovu levicu". S obzirom na to da igra na dvojnoj registraciji za beogradski Dinamik, Kostić je u nižem rangu imao veliku minutažu, a istovremeno je bio dio rotacije ekipe crveno-bijelih u više navrata ove sezone.

Noseći dres dorćolskog tima, Kostić je u Košarkaškoj ligi Srbije imao zapažene partije, poput one u kojoj je ubacio 39 poena protiv Džokera iz Sombora.

Andrej je pod ugovorom sa Crvenom zvezdom i prošle godine potpisao je produženje na četiri godine, 2028.

Trener Sferopulos ga upozorio u Nišu

Kostić igra na bekovskim pozicijama i trener Zvezde Janis Sferopulos upozorio ga je ove sezone kako da pristupa obavezama i brušenju svog talenta, koji je ogroman.

"Mlad je, ali to mi nije važno. On mora da ostane skroman, da još jače radi. Talentovan je, ali vidio sam mnogo talenata koji su nestajali bez pravog rada i zato mora da nastavi da napreduje i ako ostane skroman imaće blistavu budućnost", rekao je Grk u Nišu nakon jednog Kostićevog nastupa na Kupu.

Nakon toga, Grk je pružao šansu Kostiću i u ABA ligi, a bio je dio tima i u utakmicama odluke u Evroligi.

Odgovorio Pešiću i oduševio ga

Selektor Svetislav Pešić pozvao je u februaru Andreja Kostića na okupljanje "A" selekcije Srbije za poslednje kvalifikacione utakmice za Eurobasket 2025. Tom prlikom, "Kari" je opisao i simpatičan razgovor koji je imao sa mladim Beograđaninom, rođenim 2006. godine

"Baš sam danas razgovarao sa ovim malim Kostićem, pitam ga što nije igrao na Evropskom prvenstvu u Nišu kada samo uzeli zlato, već da je igrao sljedeće prvenstvo jer je 2006. godište. Pitam ga koje mjesto su osvojili i kaže da su uzeli srebro i da su izgubili od Njemačke. Kažem mu 'Od Njemačke ste izgubili, kako je to moguće, oni zlatni, vi srebrni?'. A on mi na to kaže 'Kouč, oni su svjetski prvaci, kako ste vi od njih izgubili?'. Svi znaju, samo ne znam da li i vi znate da se i u Njemačkoj igra košarka", rekao je Pešić uz široki osmijeh.