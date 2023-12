Mislili ste da je Novak gotov? Prevarili ste se! Legendarni teniser zagrmio: Pričali ste poslije Vimbldona...

Ponadali su se mnogi poslije tog finalnog meča na Vimbldonu da je Novak gotov, ali to na njihovu žalost ipak nije slučaj.

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tim Henman je nedavno u intervjuu za "Eurosport" govorio naširoko o dominaciji Novaka Đokovića, a osim što je istakao da vjeruje da je Srbin trenutno najbolji teniser na svijetu naglasio je kako smatra da je pred naredni Australijan open apsolutno prvi favorit za osvajanje prvog grend slema sezone.

Prisjetio se nekadašnji četvrti reket svijeta i višestruki polufinalista grend slemova finala Vimbldona iz prošle sezone kada je Karlos Alkaraz savladao srpskog tenisera. Svi su tada mislili da slijedi smjena na vrhu koja će biti trajna!

"Mislim da u julu kada je Alkaraz pobijedio na Vimbldonu to bio tip meča kakve je Đoković pobjeđivao u toliko ranijih prilika. Odjednom ga Alkaraz pobjeđuje u bitnom finalu i ljudi počinju da govore: 'Pa, možda se dešava promjena!' Moje je mišljenje da to nije moglo biti dalje od istine. Način na koji je Đoković igrao do kraja godine je bio apsolutno nevjerovatan", naveo je Henman.

Sada će Novak prvo odigrati na "Junajted kupu" pred odlazak na Australijan open, a čuveni Britanac nema ni najmanju dilemu ko će u Melburnu biti favorit.

"Đokvoićeva brzina, balans, njegovi udarci, to koliko jako udara lopticu, njegove promjene pravca, to što ne promašuje... Tako da ja nemam dilemu da će na Australijan openu favorit biti Novak Đoković. On je taj koga će svi morati da pobijede", naglasio je Henman.

