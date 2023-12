Igor Duljaj govorio o transferima Partizana: Tri imena zapisana poslije derbija!

Trener crno-bijelih o prelaznom roku.

Trener Partizana Igor Duljaj gostovao je u Partizanovom podkastu i odgovarao na pitanja navijača o transferima crno-bijelih. Otkrio je da je njegov prijatelj i direktor Šahtjora Darijo Srna bio na "vječitom" derbiju u kojem je Partizan pobijedio Zvezdu, kao i da je tom prilikom zapisao tri imena - dvojicu crno-bijelih i jednog crveno-bijelog, Mateuša Saldanju, Kristijana Belića i Kostu Nedeljkovića.

"Klub će imati slatkih muka. Kad sam to rekao da će biti teško da klub zadrži Mateuša Saldanju i Kristijana Belića, nisam rekao da će otići. Iz pouzdanih izvora znam da to nije samo interesovanje, već da će imati odlične ponude za Saldanju. Darijo Srna, direktor Šahtjora, došao je da gleda utakmicu, a to je i njegov posao, nije bio samo zbog prijatelja. Zapisao je imena trojice igrača, nisam rekao da li su zainteresovani ili su poslali ponudu. Tu je i fudbaler Zvezde, bek Nedeljković. Ako ne zaboravimo da je lijevi bek Zvezde već u Šahtjoru (Prucev), kupili su ga prije par mjeseci", rekao je Duljaj.

Da li postoji šansa da se nekadašnji igrači crno-bijelih vrate? Pominju se Adem Ljajić, Matija Nastasić, Stevan Jovetić, Leonardo... Međutim, prema Duljajevim riječima, crno-bijeli će biti usmjereni prema dolasku mlađih igrača, od kojih bi klub mogao da zaradi u budućnosti.

"U principu, sve zavisi od toga šta hoćemo. To su fantastični igrači. Imao sam priliku da pričam sa Nastasićem, kad se prvi put pojavila informacija iskreno smo pričali i volio bih da to o čemu smo pričali ostane među nama i moram da poštujem to što je rekao".

Da li će se Leonardo vratiti?

"On je imao svoju ulogu u FK Partizan, ali moramo da da znamo šta želimo i šta hoćemo. Imao je period kad je donosio mnogo toga Partizanu, ostao u lijepom sjećanju, ali sve zavisi od toga - kao trener u ovom trenutku mogu da kažem da li je potreban ili ne, klub takođe, ali moramo biti realni šta je potrebno Partizanu i šta može da pomogne ekipi."

Da li postoje velike Duljajeve želje, za koje je siguran da bi mu odmah pomogao?

"Ima jedan igrač, pratim ga već šest mjeseci, ima 22 godine, fenomenalan je. Postoji obostrana želja da dođe u Partizan, ali finansijski momenat nije idealan za FK Partizan. U ovom trenutku to je velika svota novca, a to nije pet miliona, već je i milion i po veliki novac za naše uslove. Opet, i Saldanja je plaćen kako pišu u novinama 1,3 miliona i šta može Partizan da unovči kad je u pitanju Saldanja? Mislim da može mnogo, mnogo. To je veoma važno, ako plaćate da znate šta plaćate. Naravno da će biti grešaka, to je ljudski, neko se nije snašao u Zvezdi ili Partizanu, nećemo reći da ne zna da igra, a da je toliko plaćen. Mora da se napravi analiza, da se vidi da li je on taj koji može da donese dobre finansije kad je u pitanju prodaja."

Upitan za svoje trenerske "idole" i stručnjake ili timove na koje se ugleda, trener crno-bijelih je naveo nekoliko imena.

"Uvijek pratim Fonseku. Imao sam priliku da sarađujemo tri godine u prvom timu Šahtjora, to je veliki trener, veliki čovjek, čujemo se uvijek. I njegov prvi asistent, Tijago, meni mnogo pomaže, razgovaramo, analiziramo... Bio sam četiri godine gost Šathjora kad je bio trener De Zerbi, on je sad u Engleskoj i ako neko pokuša da radi to što on radi, neće dobro proći. Uvijek je potrebno da vidite kakav profil igrača imate i to radite. Ja volim da gledam Liverpul, taj nevjerovatan presing po svakom dijelu terena, ali to su igrači koji koštaju 50-100 miliona. Neke stvari možete da prepišete, ali ne možete od sporog igrača da napravite brzog. Agresivan igrač dovodi do agresivne ekipe, brz igrač do još bržeg tima, ali ne ide obrnuto. Naravno, pratim i Šahtjor, nevjerovatni su heroji, sa čime se suočavaju, toliko putuju, autobusom, vozom, avionom, odlazaka iz jednog grada u drugi i opstali su. Igrali su Ligu šampiona, osvojili su treće mjesto i nijedan klub na svijetu to ne može da uradi."

