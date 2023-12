Duljaj progovorio o transferima: "Kad si prvi, lakše pregovarati"

Igor Duljaj pričao je o Partizanu, ostanku, prelaznom roku, pojačanjima...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan je prvi dio sezone završio na prvom mjestu i pokušaće da odbrani tu poziciju i na proljeće. Turbulentan period u decembru, dva kiksa, pa pobjeda u derbiju protiv Crvene zvezde. Sve to bilo je dovoljno za zadovoljstvo unutar kluba.

Potvrdio je to i Igor Duljaj.

"Možemo da budemo zadovoljni postignutim, imali smo dosta problema poslije neuspješne sezone i četvrtog mjesta. Bilo je dosta stvari koje smo menjali, nije bilo lako mijenjati cijeli sastav, otišlo je 11, došlo 11 igrača. Trebalo je sklopiti ekipu, postigli smo nešto što mnogi nisu vjerovali, završili smo na prvom mjestu. To ne znači da vlada euforija, gledamo malo dalje, ne mnogo, ali malo dalje. U sastavu Partizana ima dosta mladih igrača koji mogu da budu okosnica i da u nekoj bliskoj budućnosti klub profitira od njih. Vodio sam se logikom da igrači koji budu dolazili ne budu igrači u godinama, da ne budu skupi, da su ambiciozni da preko Partizana idu dalje i da su gladni uspjeha i dokazivanja. Uspjeli smo u tome. Saldanja ima 25 godina, Belić, Ilić, Sveta Marković. U derbiju smo igrali sa dva bonusa i to može da raduje, to je jedan korak od hiljadu milja", počeo je Duljaj.

Uvjeren je da će prvo mjesto da pomogne i prilikom pregovora sa pojačanjima. "Lakše je u tom kontekstu, možete lakše da privučete igrače, svi gledaju poziciju Partizana, da li ima mogućnost da igra Evropu, jer to donosi mnogi i igračima i klubu. U ovom trenutku je u povoljnijoj situaciji što je u vrhu i tako lakše može da pregovara sa igračima. Bitan je i finansijski momenat, budžet je manji zbog toga što nismo ušli u Evropu, što je dijelom moja odgovornost. Klub može da profitira od ovih igrača, možda smo napravili korak nazad, ali sada pravimo dva-tri koraka napred."

Igor Duljaj intervju

Upitan je i šta bi sebi zamjerio i šta bi bolje uradio kada su u pitanju evropski mečevi, prvenstveno Nordsjeland. "Mnogi su potcijenili taj klub, neki su pričali da su anonimusi, neki sportski radnici koji su u klubu komentarišu pet primljenih golova. Bilo je i ranije toga, nije se dizala frka. Sramota jeste izgubiti sa 5:0, ali neko ko da Fenerbahčeu pet-šest, Ludogorecu takođe, to pokazuje da ekipa ima sistem, zna šta hoće. Možda nije na top nivou, ali je sistem afirmacija mladih igrača, mi ponekad nismo realni. Evropa je mnogo ispred nas, mnogo."

Milorad Vučelić potvrdio je da će ostati na klupi crno-bijelih i da nema pregovora sa drugim trenerima. "Nikada nisam brinuo, nemam razloga za brigu. Sve što radim, radim u interesu igrača, ekipe, oni su ti koji su iznijeli najveći teret, oni su momci koji su ginuli na terenu, dolazili su i igral ipod temperaturom. Neki su imali i upalu pluća, igrali bolesni i bez dozvole doktora. Radili su to, jer smo bili iskreni jedni prema drugima. Uvijek ću braniti igrače, moju ekipu, izgarali su. I pored stručnog štaba imaju najveću zaslugu što je ekipa obradovala mnoge navijače.

Spomenuo je potom navijače. "Dugujemo zahvalnost navijačima koji su dali veliku podršku. Nisu dolazili na južnu tribinu, ali su nam davali veliku podršku na gostovanjima, Subotica, Niš, mnogi gradovi bili su u crno-bijelom. Meni je srce puno kada vidite jednu sliku, a to je ono što je iskreno igrača, to vam je crno-bijela familija, da sve što radimo bude čistog srca i čiste duše. To što smo bili iskreni jedni prema drugima, to ste mogli da vidite po radosti igrača. Meni je najveći uspjeh osmijeh igrača i navijača."

Jedno od pitanja bilo je u vezi Natana de Medine koji nije mnogo igrao od dolaska u klub.

"Morate da shvatite da je došao kasno, mi imamo bonus igrača koji igra tu, Sveta Marković je kapiten, doveli smo ga, insistirao sam da on dođe, jer u tom momentu smo imali samo tri igrača na poziciji štopera. Objasnio sam mu da ćuti i da radi i da mora da shvati da je to pozicija na kojoj igra Ilić, bonus igrač. To je specifična pozicija. Uvijek sam držao četvoricu pozadi, da bi se uigrali, nije to pozicija Natha i Zahida gdje možete po 15-20 minuta da ga ubacite, to je štoperska pozicija i tu možete neke taktičke stvari da radite. Ovako ubaciti nekoga, to ne doprinosi nikome."

Miloš Vazura naglasio je da će Mateus Saldanja ostati i da će klub uraditi sve da zadrži kostur tima. Šef struke je potvrdio da će biti pojačanja, ali i odlazaka.

"Znate kako, ako se sjećate u prošlosti igrači su se mijenjali, bilo je dolazaka. Najvažnije je ono šta ostavljam iza sebe sljedećem treneru, ne može svaki trener da bira svoje želje, potreban je profil igrača za Partizan, ne za Igora Duljaja. Uvijek imate turbulencije, nova imena, pojačanja. Drago mi je što je Vazura to rekao. Znam da Saldanja ima ozbiljne ponude koje će tek stići, biće teško klubu da ga zadrži, pokazao je da je fantastičan igrač. Mnogi prijatelji i kontakti koje imam u Evropi pitaju za njega, Belića. Severina će imati zvaničnu ponudu, veoma ozbiljnu. To je veliki plus. Januar se bliži, fudbalska pijaca daće odgovor na vaša pitanja i ko koliko vrijedi. Jedno je koliko vi tražite, jedno je ko koliko nudi, to vam je odgovor šta je fudbalska pijaca", zaključio je Duljaj.