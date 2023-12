Ko ostaje, a ko odlazi iz Partizana? Vazura se oglasio: Ko vam to kaže, laže - mi greške ne smijemo da pravimo

Miloš Vazura pričao je sa novinarima o transferima, Igoru Duljaju, finansijama...

Izvor: MN PRESS

Partizan nema namjeru da prodaje najbolje igrače, Igor Duljaj ostaje i klub će nastaviti borbu za titulu. Ovako u kratkim crtama može da se opiše izlaganje Miloša Vazure u razgovoru sa novinarima na predstavljanju kalendara crno-bijelih.

Prvo je napravio kratku rekapitulaciju sezone.

"Prvo bih želio da čestitam svima praznike. Imali smo loš početak sezone, ispali smo iz Lige konferencija, sve je djelovalo loše. Onda je došlo do toga da prvi dio sezone završavamo pobjedom u derbiju. Bitno je da smo prvi, ali je meni važno što smo dobili derbi", počeo je Vazura.

Zatim je potvrdio ono što je rekao i Milorad Vučelić.

"Što se tiče spekulacija u vezi trenera Duljaja, on je tu, priča sa medijima. Kada smo završili sezonu kao četvrti i kada su svi mislili da ćemo praviti promjene, nismo. Bilo bi neozbiljno da to radimo kada smo prvi, niti se priča o smjeni niti se pregovara sa drugim kandidatima. Duljaj je trener Partizana, donijeli smo odluku u junu da ostane i da nastavi dalje. Došao je u teškom trenutku kada se povukao Gordan Petrić. Vjerovali smo da bi trebalo da dobije prostor da napravi novi tim, po njegovim željama. Uradili smo to dobro."

Bliži se zimski prelazni rok.

"Znam da navijači žele 23 nova igrača, ali to nije ni dobro ni moguće. Došlo je dosta novih igrača. Sa sportskim direktorom i trenerom sam pričao, znaju gdje su potrebna pojačanja, to nije mnogo pozicija, možda dva igrača. Sigurno dovodimo krilnog napadača, tražimo ga, skautiramo već dugo vremena. Vidjećemo kakve će biti mogućnosti, prije svega finansijski. Znate da je u junu uloženo dosta novca u tim, nisu došli besplatno, čak i ako je bez obeštećenja, kad nemaju klub traže veće plate. Uložili smo tada, biće tako i sada. Ne smijemo da pravimo greške, nismo ih pravili u junu."

Spomenuo je Mateusa Saldanju.

"Neko je pisao za Saldanju da je došao igrač koji je dao jedan gol u Azerbejdžanu, a sada se piše da je na izlaznim vratima. To nije tačno, ostaće u Partizanu, kao i cijeli kostur tima. Ono što želimo da prodamo, očekujem da ćemo se riješiti nekih igrača, da ćemo obezbijediti finansijsku stabilnost i da ćemo nastaviti sezonu."

Najavio je i odlaske.

"Imamo par igrača kojima u junu ističe ugovor, vode se razgovori. Ima tih nekoliko, ne bih o imenima. Ponoviću, kostur tima će ostati. Pokušaćemo neke igrače da prodamo, imamo ponude za dosta igrača. Kada kažem ponude, ne kažem konkretne, onaj ko kaže da u Srbiji ima konkretnu ponudu, laže. Klubovi slave praznike sada. Imamo usmene ponude, ali konkretne ponude nema. Imamo usmene za Saldanju, Ilića, Belića, Markovića. Ništa to nije konkretno, kada postane, bićete obaviješteni."

Analizirao je i finansije posebno poslije ispadanja iz evropskih takmičenja, što je bio udarac na budžet kluba. "Ne bih se složio da je to dopuna, to je sedam miliona evra od Evrope, veliki je to novac. Uspjeli smo da izađemo na kraj sa finansijama, imali smo pomoć i države i zahvalni smo svima. Takođe, sa kompanijom 'Ziđin' je produžen ugovor prije dvadesetak dana i da će biti vrlo brzo biti saopšten i ugovor sa još jednim sponzorom. I htio bih da istaknem da će biti odlazaka i dolazaka, ali niko neće otići bez saglasnosti sportskog sektora", zaključio je Vazura.