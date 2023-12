Napadač iz Jamajke o životu u Mrkonjić Gradu: Ljudi nose kratke rukave, a ja sam tražio da upale grijanje

Luis Timar, fudbaler Slobode, navikao se na niže temperature zahvaljujući toplini i pristupačnosti ljudi u Mrkonjić Gradu.

Izvor: Instagram/timar.lewis

Jamajkanac je poslije osvojene titule sa ekipom Harbur vju odlučio da preseli u Evropu, a ponuda je prošlog ljeta stigla od mrkonjićke Slobode.

"Kada sam dobio ponudu raspitao sam se o zemlji i klubu pa sam vidio da je ovdje bio rat i da je veoma hladno. To me nije pokolebalo iako su mnogi prijatelji bili skeptici u vezi sa BiH. Međutim, imao sam podršku porodice. Oni su bili srećni zbog mene, znali su da ako želim da napravim iskorak moram da odem iako nam je svima teško pala razdvojenost", rekao je Luis u intervjuu za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, oduševljen je ljudima u Mrkonjić Gradu, koji su mu pomogli u periodu adaptacije.

"Tako sam srdačno prihvaćen u ekipi i gradu da sam se odmah počeo osjećati kao domaći. Toliko su prijateljski raspoloženi i prijatni. Svi su željeli da mi pomognu, da mi olakšaju život i onda sam želio da uzvratim na najbolji način na treninzima i terenu".

Jamajkanskom igraču najveći problem predstavljala je niža temperatura od one na koju je navikao.

"Zaista je hladno za moje standarde. Kada sam došao bilo je ljeto, ljudi su šetali u kratkim rukavima, a ja sam tražio da se upali grijanje. Njima je to bilo smiješno, ali meni nije (uz osmijeh se sjeća početka). Sada sam se već privikao, iako je još hladnije. Sigurno da je ovo za mene novo iskustvo. Hladnoća, snijeg sigurno je za mene novo, ali ovaj odnos ljudi i podrška koju imam topi sve te probleme".

Luis je imao veliku podršku saigrača iz Slobode.

"Uvijek su bili tu za mene, kapiten Duško (Mitrić) Ilija (Danilović, op.a), Ljubiša (Nikodinović), Vasilije (Jotić) i svi drugi su mi priskočili u pomoć, prevodili šta se od mene traži i upoznali me s gradom. Zajedno smo išli na izlete, priroda me oduševila, a na kraju su me vodili i na košarkašku utakmicu. Ima prijatelje i u košarkaškom klubu. Nino mi je cimer u zgradi (Ninoslav Milošević, bivši igrač Mladosti i trenutno trener u klubu). Upoznao sam i vaše običaje i zaista mi se sviđaju. Volim što je kod vas bitno da je porodica na okupu, što volite da se družite i pomažete".

JOŠ JEDAN JAMAJKANAC IGRA U PRVOJ LIGI REPUBLIKE SRPSKE U Republici Srpskoj igra još jedan igrač porijeklom iz Jamajke. Alonzo Pirt je nakon banjalučkog Željezničara zaigrao u Famosu. "Iskreno nisam znao Pirta, on je karijeru gradio u Americi, dok sam ja igrao u prvenstvu Jamajke tako da nismo igrali jedan protiv drugog", rekao je Timar.

Jamajkanac je sa sedam postignutih golova uzvratio za gostoprimstvo.

"Odlično sam prihvaćen pa sam želio da im se odužim na terenu. Trudio sam se da pružim što bolje partije. Kada sam došao bio sam iznenađen kvalitetom lige i taktičkim zadacima, jer je ovo ipak drugi rang takmičenja u zemlji. Kod nas na Jamajci se puno više ide na brzinu, trčanje. Trener mi je tu puno pomogao da shvatim šta se od mene očekuje. Zaista se puno radi na taktici, a liga je veoma teška. Jedini problem su mi tereni mada mislim da sam se dobro adaptirao, tako da razmišljam samo o nastavku sezone da budem još bolji. Ne razmišljam previše unaprijed već je glavni cilj da se što bolje spremim za drugi dio sezone. Ostaću ovdje u Mrkonjiću i želim da dam maksimum kako bi klub ostvario što bolji rezultat".

Priznao je da je zadovoljan svojim partijama i cijelim timom, ali uvjeren je da će Sloboda na proljeće biti još bolja.

"Zadovoljan sam svojim partijama, ali i komplet ekipom. Mislim da ćemo biti još bolji na proljeće jer zaista dobro radimo. Cilj je bio da budemo u sredini, a vjerujem da možemo biti još bolji".

Najteži dio života u Mrkonjić Gradu je nostalgija za porodičnim domom.

"To je naravno najteži dio našeg posla. Nedostaje porodica svaki dan, a posebno kada su praznici, onda je to baš izraženo. Međutim, odabrao sam ovaj put i to je žrtva koju moramo da podnesemo", rekao je Luis i dodao da je počeo da uči srpski jezik.

"Naučio sam već dosta srpskih riječi, posebno onih koji se koriste u igri. Ilija mi je tu mnogo pomogao. Znam lijevo - desno, ajde, pokrij, utrči. Naučili su me i neke loše riječi, psovke (smijeh), ali ih ne koristim".

Nije krio oduševljenje običajima jer su ga saigrači vodili na slave i porodična okupljanja.

"Svidjela mi se hrana, a posebno volim piletinu. Često me saigrači vode sa sobom tako da sam probao domaća jela. Sviđa mi se najviše juha, gotovo je stalno jedem, a probao sam i domaće meso, zatim sarmu, ćevape. Sve to mi prija", istakao je Luis Timar za banjalučki list.

Inače Sloboda iz Mrkonjić Grada je jesenji dio Prve lige RS okončala na devetom mjestu sa 25 osvojenih bodova.