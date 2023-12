Žižović najbolji trener u S. Makedoniji: Volim da se borim za titulu, baraž će odrediti Savu!

Trener Škupija Mladen Žižović pričao o sjajnoj polusezoni, iskustvu u Saudijskoj Arabiji, razlikama u makedonskom i bh. fudbalu, te čuvenoj izjavi o pobjedama 1:0, kakve i danas često zna da upiše.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Mladen Žižović trenersko je otkrovenje u Sjevernoj Makedoniji.

Nekadašnji fudbaler Zrinjskog, Borca i Radnika, a potom i trener "plemića" i bijeljinskog kluba, kojeg je odveo u Evropu, ljetos je preuzeo ekipu Škupi i napravio fantastične rezultate.

U 18 utakmica sa ovim timom upisao je 15 pobjeda, dve remija i samo jedan poraz, te završio jesenju polusezonu na drugom mjestu, sa samo bodom zaostatka za Strugom. Fantastični rezultati donijeli su mu i nagradu za najboljeg trenera u jesenjoj polusezoni u izboru tamošnjih medija.

O uspjesima sa Škupijem, svom kratkom iskustvu u Saudijskoj Arabiji, razlikama u makedonskom i bh. fudbalu, selekciji BIH, te pobjedama 1:0 koje i danas često zna da upiše Žižović je govorio u intervjuu za MONDO.

"Ne bih da pričam o sebi, rezultati govore sami za sebe. Nakon šest kola bili smo šesti-sedmi na tabeli, cilj je bio da se približimo vodećim ekipama. Uspjeli smo u potpunosti, sada smo u samom vrhu sa Strugom, prošli smo u polufinale kupa, svega jedan poraz u 18 utakmica i samo jedan poraz je stvarno podatak na koji možemo da budemo ponosni. Nadam se da ćemo nastaviti ovako do kraja i da ćemo biti konkurentni za titulu i da probamo da osvojimo kup",počeo je Žižović, koji ističe da ne osjeća pritisak. Naprotiv.

"Uvijek je ambicija Škupija da igra Evropu, prošle godine su bili drugi, pretprošle šampioni, međutim ove sezone su napravili veliki zaokret, podmladili su ekipu i pokušali sa nekim drugačijim igračima. U odnosu na prošlu sezonu 80 odsto ekipe je otišlo, došli su drugi, nije to najbolje funkcionisalo na početku, ali sada dobro ide. U klubu se znaju ambicije, generalno mi to i odgovara da se borimo za titulu, tako da to ne predstavlja otežavajuću okolnost. Volim izazove, volim da se borim za titulu".

Makedonski fudbal nije na sjajnom nivou, ali se očekuje veliki pomak u narednom periodu.

"Generalno, ima dosta problema sa infrastruukturom, to je problem koji je evidentan i koji će se u budućnosti promijeniti. Bilo je i sudijskih loših odluka, ali savez je već reagovao, od ljeta ćemo imati VAR sistem i ući će se u poptunu rekontrukciju svih terena, tako da će za godinu, dve sve biti bolje kada je u pitanju infrastruktura. Liga je sigurno malo slabija od Premijer lige BIH, ali je zanimljivo da ima dosta igrača iz afričkih zemalja i Južne Amerike, s obzirom da može da igra osam stranaca u ekipi. To je njihov prvi ulaz ili tranzitna zemlja za talentovane igrače koji poslije prave transfere u veće klubove i lige. To je neka osnovna ideja kluba, da proba da afirmiše mlade igrače i dalje da ostvari transfere u Evropu".

U njegovoj ekipi broj stranaca je dvocifren, a to je, priznaje, izazov za svakog trenera.

"Došao sam prije tri mjeseca, treba vremena, pogotovo za te mlade igrače koji dolaze sa drugog kontinenta, to je proces da uklopiš sve u jedan tim. To je prije davalo rezultata, ove sezone nije baš bilo kako treba i sad imamo taj ključni period da pokušamo da se pojačamo kvalitetnim igračima. To je sastavni dio posla i većina trenera se suočava sa tim izazovom".

| Shkupi, yeni Boşnak teknik direktör Mladen Zizovic yönetiminde:



9 maç

☑️ 7 galibiyet

2 beraberlik

⚽ 22 atılan

3 yenilen golpic.twitter.com/SbYVCgp1cf — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu)October 26, 2023

Tokom rada u Premijer ligi BIH pamti se Žižovićeva izjava da više voli pobjedu 1:0 nego 5:0, jer su igrači tada fokusirani do kraja. I u Makedoniji zna često da upiše pobjedu 1:0, čak sedam od 15 trijumfa bili su tim rezultatom. Trener Škupija osvrnuo se na tu čuvenu izjavu.

"Novinari obično izvuku ono što im odgovara, naravno da je bolje da pobijedite 5:0, ali kada gledate apsekt izjave koju sam tada dao, to je bilo u kontekstu da ti je ekipa na 1:0 koncentrisana svih 90 minuta i nema opuštanja. Poslije takve utakmice igrači sigurno izlaze puni samopouzdanja, puni takmičarskog ritma u smislu da igraju svih 90 minuta na rezultat. Kada otvorite utakmicu sa 2:0, 3:0 onda dođe do određenog opuštanja, u tom kontekstu sam govorio. Naravno, zavisi ko kako izvuče kontekst. Imamo jedan poraz u 18 utakmica, to pokazuje da je ekipa karakterna i da ima dobre takmičarske sposobnosti", objasnio je Žižović.

Njegova ekipa očigledno je fokusirana, a činjenica je da ima i dobru odbranu , s obzirom da je većinu utakmica završila bez primljenog gola. Prezicnije primila je samo 4 gola na 15 prvenstvenih utakmica pod njegovim vođstvo.

"Opet je kontekst odbrana. Kada pogledate savremeni fudbal svih 11 igrača učestvuje u odbrani i napadu. Sigurno da se to pripisuje odbrani, ali moj kocenpt je takođe drugačiji, svi napadaju i svi se brane. Naravno, možemo da budemo zadovoljni tim aspektom, ali ne bih apostrofirao samo odbranu. Momci su odradili fenomenalan posao, potvrda svih tih rezultata je i to da su nam tri igrača u najboljih 11 lige, da sam ja najbolji trener sezone, tako da to daje na važnosti ovome što smo uradili".

Za ekipu Škupija nastupa i Armin Hodžić, nekadašnji fudbaler zagrebačkog Dinama i sarajevskog Željezničara.

"On se nije najbolje snašao u ovoj polusezoni, imao je problema sa povredama, nije bio fizički spreman. Poštujem njegovu karijeru koja je bila odlična, ali postigao je svega jedan gol, nadam se da će u sljedećoj polusezoni to biti bolje“.

Pomenuti problem loše infrastrukture bio je prisutan i u Premijer ligi BIH, ali je sada situacija sada drugačija.

"Mnogo bolje to izgleda, neuporedivo je sa onim vremenom kada smo mi igrali, a to nije tolioko davno bilo. Zaista fenomenalan potez FSBIH da gotovo na svim terenima u BIH postavi novu kvalietnu podlogu na kojoj će fokus biti samo na kvalitetu igrača, a da se ne priča o drugim stvarima. To je potez za respekt i nešto što će sigurno podići kvalitet i ambijen u bh. fudbalu. Tu su i rezultati Zrinjskog, sve se mijenja na bolje i sve pohvale za one koji su uspjeli to da realizuju", rekao je Žižović.

On se osvrnuo na rezultate Zrinjskog u kojem je igrao i radio kao trener, te na aktuelnu šampionsku trku u Premijer ligi BIH, gdje Mostarci zaostaju sedam bodova za banjalučkim Borcem.

"Zrinjski je napravio veliki iskorak što se tiče klupskog fudbala i donijeli su jedan rejting svim ljudima koji se direktno bave fudbalom i sve pohvale za tu generaciju momaka. To je uspjela ova generacija, ali je to dugotrajan i mukotrpan posao, s obzirom da se Zrinjski samo jednom nije plasirao u Evropu. Svih ovih godina skupljao je bodove za koeficijent. Nekad je potrebna i sportska sreća, sada su je imali, pokazali su da su četiri osvojena boda u grupi zaslužena i prezentovali su bh. fudbal na najbolji mogući način. Kada igrate takva takmičenja dolazi do trošenja, mentalnog, fizičkog, manjka koncentracije i onda tu trpi prvenstvo. Ali kada pogledate statistički oni nisu puno izgubili bodova, osvojili su možda i više nego prošle sezone, međutim, razlika u tome što Borac nema mnogo kikseva i što je napravio tu prednost. Biće zanimljiva trka, a po mom mišljenju je Borac favorit za titulu".

Dok se Borac i Zrinjski bore za titulu, sarajevski klubovi zaostaju, a jedan je posebno razočarao u ovoj sezoni.

"Po meni Sarajervo zadnjih pet, šest godina ima najveća ulaganja, ali ne prate ih rezultati, očigledno je da nešto fali. Ugovori su možda i najveći, ali nemaju rezultat u smislu da osvajaju titulu. I sada mnogo zaostaju za prve dvije ekipe, vidjećemo šta će biti dalje. Za Sarajevo je imperativ da budu šampioni, ove godine teško da će biti, a Željezničar je svakako veliko razočaranje. Oni govore da imaju problema, ali imaju solidan tim, dosta provjerenih premijerligaških igrača, imaju jednu od najboljih publika u BIH, međutim, kada pogledate tabelu to je veliko razočarenje. Ne pamtim kad se u bližoj prošlosti Željezničar našao u ovakvoj situaciji. Ne bih rekao da je u pitanju kvalitet igrača“, ocijenio je on.

IN .. Mladen Zizovic .. We trustpic.twitter.com/97Gb0c04sc — نادي الخلود السعودي (@AlkholoodClub)August 12, 2023

Žižović se osvrnuo i na svoj boravak u Saudijskoj Arabiji, gdje je vodio drugoligaša Al-Kolod, sa kojim se rastao poslije samo tri uutakmice.

"Bili smo tri mjeseca, mislim da su ’vrlo čudni’ uslovi u kojima se tamo radi Infranstruktura je zaista dobra, pa čak i u drugoj ligi, VAR je i u drugoj ligi, vidi se ogromno ulaganje. Spletom raznih okolnosti smo se razišli, bilo je to veliko iskustvo za nas i sigurno da neke greške koje smo napravili viće nećemo praviti. Bez obzira što se nisam dugo zadržao to je bilo veliko iskustvo, velika škola, kada se pogleda sve nismo ni imali sreće, gubili smo utakmice na navjerovatan način, ali takav je trenerski posao, nekad imaš sreće, nekad ne. Uglavnom lijepo iskustvo za mene i moj stručni štab", rekao je Žižović i dodao da saudijski fudbal napreduje velikim koracima.

"Novac diktira sve i u Engleskoj i u Saudijskoj Arabiji. Možemo pričati da li je pravilno ili ne, ali rijetko koji igrač može da odoli izazovu novca. Oni imaju projekat da do 2030. naprave velike stvari što se tiče fudbala i razvoja zemlje i sigurno da idu velikim koracima prema naprijed. Liga je svakim danom sve jača. Možda nam je čudno, ali vrlo brzo ćemo se navići da je saudijski fudbal jedan od najatraktivnijih u svijetu“.

Reprezentaciji BIH se prema onome što je pružala ne smiješi lijepa budućnost, još jedan kvalifikacioni ciklus završen je neuspješno, a posljednja šansa da se „zmajevi“ domognu Evropskog prvenstva biće baraž, u kojem će izabranici Save Miloševića igrati protiv Ukrajine, te ukoliko pobijedi čekati pobjednika duela Island-Izrael.

"Vrlo teška situacija s obzirom na razočaravajuće rezultate reprezentacije u prethodne dvije godine, posljednja nada je baraž. Imamo teškog protivnika, Ukrajinu, ako to preskočimo, sve će se okrenuti u nekom pozitivnom smjeru. Generalno došlo je do smjene generacija, ranije su naši najbolji igrači sve to nosili, igrali su u najboljim evropskim klubovima, sada je došla smjena generacija. Oni stariji igrači daju svoj doprinos, ali ne u tolikoj mjeri, nadaćemo se najboljem i navijati svim srcem. Svi koji rade u fudbalu i prate fudbal nadaju se dobrom rezultatu reprezentacije, jer će to svima koristiti“, rekao je bivši reprezentativac BIH, te prokomentarisao novog selektora:

"Ovaj baraž će odrediti Savu da li je uspješan ili nije uspješan. Prvi utisak je da treba dati vremena čoivjeku, mi kada bismo mijenjali selektore nakon dva, tri ili četiri kola otišli bismo tako unedogled. Za sve treba vremena, strpljenja, mi toga generalno nemamo, neke odluke donosimo na prvu, ali što se tiče trenerskog posla treba proći godinu, dvije dana. E sad da li je realno da se zadrži toliko na tom poslu... Kažem odrediće ga baraž protiv Ukrajine i ako Bog da finalna utakmica“.

Žižović vjeruje u domaće trenere i ističe da im treba dati šansu.

"Rijetko naši treneri dobijaju priliku da rade vani, evo ja sam bio kratko u Saudijskoj Arabiji, Feđa radi dobar posao u Kragujevcu, ima naših dobrih trenera i igrača samo im treba dati priliku. Ja sam siguran da će oni koji dobiju priliku to da opravdaju. Bez obzira kako to neko gledao naš savez razvija dobre trenere, samo im treba dati priliku. U zadnje vrijeme naši domaći ne dobijaju često šansu, nadam se da će se to u budućnosti promijeniti i da će napraviti rezultat, bilo u domaćoj ligi, bilo vani i mislim da će to biti podstrek za neke nove generacije da krenu tim stopama, zaključio je Žižović.