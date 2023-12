Oni u kafani, a ja gledam životinje na TV-u! Evo zašto Piksi ne slavi s fudbalerima Srbije

Dragan Stojković Piksi otkrio je zašto najveće rezultate trenerske karijere nije slavio s fudbalerima.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi odveo je srpski tim na dva uzastopna velika takmičenja, međutim ni nakon što je "čekirao" plasman u Katar i Njemačku - nije bilo velikog slavlja. Preciznije, Piksi nije želio da "krade slavu" svojim fudbalerima i prepustio im je da slave bez njega.

"Kad smo se vratili iz Lisabona, momci su slavili plasman u Katar, pozvali su me, ali rekao sam: Momci, to je vaše veče, ja vam ne trebam. Znate li gdje sam bio? Kod kuće u pidžami. Zaista, ne izmišljam. Bio sam skroz miran, gledao sam National Geographic, neke životinje. BIla mi je potrebna ta mirnoća. Sad kad su me zvali poslije plasmana na Evropsko prvenstvo, rekao sam doći ću da otvorimo šampanjac, ali nisam dugo ostao. Nisam taj tip!", kazao je Piksi za "Informer".

Ipak, priznaje da to ne znači da nije ljubitelj kafane, štaviše vidjeli smo ga nedavno na slavi kod Bobe Živojinovića i Lepe Brene.

"Ne volim kafanu? Ma ne, nije to razlog, nego to je njihovo veče. Inače, volim kafanu i proslave. Ne volim bahaćenje. Bahate i pijane ljude. Kad je previše alkohola, to preraste u nešto drugo. Volim da je sve u normali", dodao je Piksi.

Ipak, ako bude velikog uspjeha u Njemačkoj, sigurno će reprezentativci ubijediti selektora Stojkovića da se malo više opusti i priključi slavlju, što je sigurno njihova velika želja za Novu godinu.