Toni Jović za MONDO o transferu u Uzbekistan: Mnogi su me pitali "Šta ćeš tamo?", a nemaju uvid u klub i ligu!

Dosadašnji krilni napadač dobojske Sloge Meridian napustio je "Luke" i karijeru nastavlja u Aziji.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Krilni napadač Toni Jović ponovo napušta Premijer ligu BiH, a karijeru će nastaviti u Uzbekistanu.

Ofanzivac rođen 1992. godine u Novoj Gradišci obući će dres Bunjodkora, petostrukog prvaka države, a Dobojlije napušta nakon tri mjeseca, tokom kojih je odigrao 12 utakmica u bh. eliti, te postigao pet golova i upisao četiri asistencije.

"Bilo mi je stvarno fenomenalno, nisam ni u ludilu očekivao takav prijem i status kod ljudi i generalno cijelog kluba. Mislim da sam dobro odradio tri mjeseca i evo, stigla je nagrada. Pojavila se mogućnost da karijeru nastavim u Uzbekistanu, tako da sam je i prihvatio", rekao je Jović na početku razgovora za MONDO.

Kako kaže, veoma je upoznat sa onim što ga očekuje u Uzbekistanu u narednom periodu.

"Dosta ljudi me je pitalo, kad sam rekao gdje idem, 'Šta ćeš tamo?' a u stvari uopšte nemaju uvid u situaciju i kakav je grad i klub, ali i kakav je tamo fudbal. Stadion je, i sami ste rekli, fenomenalan, to me je na kraju najviše i privuklo. Čak sam dosta i upoznat sa njihovom ligom tamo jer bilo je nekih igrača koji su tamo igrali, a evo i Samir Bekrić je bio tamo, sa njim sam dijelio svlačionicu u Zrinjskom, tako da sam čuo sve najbolje. Ko god mi je pričao o klubu, svi su mi rekli da je vrhunski, da je super. Imaju sedam pomoćnih terena, stadion je stvarno prekrasan, njihov nacionalni, tako da ne može biti loše", istakao je Jović, naglasivši da je u posljednje 2-3 godine imao dosta ponuda da karijeru nastavi u ovoj azijskoj zemlji.

"Tada sam provjeravao klubove, stadione i gradove, tako da sam vidio da dosta klubova ima stare stadione koji su renovirani. Onako, sovjetski stil i to, ali su renovirani i svi tereni su hibridni, uslovi za rad su odlični. Nema vještačke trave, što me posebno raduje. Recimo u Kazahstanu se dosta igra na vještačkoj travi, u Uzbekistanu ne, tako da sa te strane mi je to isto jako lijepo. Čuo sam i o gradu sve najbolje, čak se desilo i da imam jednog prijatelja koji tamo radi, putuje, bude par puta godišnje, tako da imam informacije iz prve ruke da je grad super, da je vrhunski. Četiri miliona ljudi živi tamo, tako da mislim da ne može biti loše."

Period adaptacije ne bi trebalo da bude problem. Kompletan stručni štab, koji je nedavno stupio na dužnost, dolazi iz BiH (Ivan Bubalo, Dalibor Šilić, Tomislav Kovač), a na jednogodišnju pozajmicu iz Sarajeva dolazi i Samir Zeljković.

"To nam je olakšavajuća okolnost, znamo se svi međusobno, sarađivali smo tako da će i sa te strane biti jako dobra prilika da se odmah uhvatimo rada, da krenemo svi zajedno i da nema neke potrebe za adaptacijom, da to predugo traje. Mislim da je to zaista rijetkost da se tako može desiti, ali ispalo je tako i mislim da je to jedan veliki plus."

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Treći inostrani angažman – treća sreća. Periodi u Loteu i Agiljasu nisu prošli onako kako je trebalo.

"I Njemačka i Španija su se nekako desile da kad sam došao tamo, sve je bilo super. Međutim, kasnije kao da sam se i sam utopio u to neko sivilo, da li ekipe, svega toga, ne znam, ali generalno nije bilo dobro. Mogu reći da je ovo neka treća sreća i ovo je prvi put da potpisujem na godinu dana. U Španiji i Njemačkoj je to bilo kraće, pa plus jedna ili dvije, ali su to bile niže lige i generalno drugačija priča. Ovo je ipak ozbiljna liga, ozbiljan klub, tako da mislim da ovog puta to može da bude pun pogodak."

Jovićev novi klub posljednju titulu u Uzbekistanu osvojio je sad već davne 2013. godine. Da li je vrijeme za povratak trofeja na stadion Milij?

"Za sad, koliko znam, mislim da ćemo imati jako dobru ekipu. Još bi trebalo da bude nekih imena za koje još ne znamo da li je šta sigurno, pa neću o tome pričati. Uglavnom, mislim da bi trebalo da imamo jako dobru ekipu i mislim da bi moglo da se očekuje da ove sezone napravimo jedan dobar rezultat. Posljednjih par godina Bunjodkor nije bio u samom vrhu, u smislu da osvaja prvenstvo, u posljednje vrijeme titulu je osvajao Pahtakor. Za sad je cilj stabilizacija, u smislu da probamo da ostvarimo što bolje rezultate. Ne da su ambicije bolesne, da se odmah ide na titulu, nego da ovu godinu odradimo što bolje, da se klub stabilizuje i bude među prve tri-četiri ekipe, a za dalje ćemo vidjeti, koliko sam ja upoznat sa planovima i ciljevima. Ne želimo da najavljujemo bilo šta, pa da bude da smo odmah pali bez ispaljenog metka", zaključio je Jović.

