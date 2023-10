Golgeter Sloge za MONDO: "Bolje igrati u Borcu nego 'Bogu iza nogu' u Španiji"

Fudbaler Sloge, Toni Jović igra fenomenalno u dresu tima iz Doboja. U razgovoru za Mondo krilni napadač govorio je o vremenu provedenom u Borcu, razvoju Premijer lige BiH, uspjehu Zrinjskog, šansama Borca da dođe do titule, ali i angažmanima u Španiji i Njemačkoj.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Iskusni krlini napadač Toni Jović, ove jeseni je, nakon sezone provedene u Posušju, stigao u Slogu Meridian.

Jovića je na klupi Dobojlija dočekao trener Vlado Jagodić, s kojim je već sarađivao u banjalučkom Borcu.

Napadač koji je prošao omladinske kategorije Rijeke, već je u uvodnim mečevima opravdao povjerenje koje mu je ukazao Jagodić. U prvih sedam utakmica Jović je postigao pet golova čemu je dodao i dvije asistencije. Poređenja radi, Joviću je u prošloj sezoni za isti učinak trebalo 27 utakmica.

U razgovoru za Mondo portal, fudbaler rođen u Novoj Gradišci, otkrio je u čemu je 'tajna' njegovih dobrih partija u dobojskom premijerligašu. Pored toga govorio je i o očekivanjima od ove sezone, razvoju Premijer lige BiH u posljednjih nekoliko godina. Prisjetio se Jović i perioda provedenog u Banjaluci, prokomentarisao je i uspjeh Zrinjskog u Evropi, nastupe u Španiji i Njemačkoj te je za kraj najavio i naredni meč svoga tima protiv ekipe Sarajeva.

Jović je na početku razgovora za naš portal otkrio je kako mu sve u Doboju odgovara te koliko mu je značilo to što već poznaje dobar dio stručnog štaba, ali i neke saigrače.

„Jednostavno mi sve ovdje odgovara, od prvog dana kada sam došao. I stručni štab, trener me zna od ranije kao i neki iz stručnog štaba, poznajem i dosta igrača sa nekima sam više puta dijelio svlačionicu tako da mi nije trebao proces navikavanja. Odmah sam ušao u ekipu i na najbolji način mi se vratilo. Najveća tajna je u tome da imam povjerenje stručnog štaba i ekipe. Mislim da to u prošloj polusezoni nisam imao“, rekao je Jović.

Tim iz Doboja iz kola u kolo igra sve bolje, a u posljednjem meču savladali su ekipu Širokog Brijega rezultatom 1:0, što im je donijelo sedmu poziciju na tabeli Premijer lige BiH.

„Idemo dobrim putem da budemo na sredini tabele. Smatram da ekipa ima kvalitetu da se opstanak ne dovede u pitanju, a uz neku dozu sreće, uz neku dozu rada, treniranja i ovakvog odnosa da se možemo ponadati i boljem plasmanu. Slijedi nam utakmica protiv Sarajeva, pa gostovanje Željezničaru, a onda imamo četiri domaće utakmice i tu imamo veliku šansu da napravimo zalihu bodova da možemo biti mirni“, rekao je Jović koji je nakon toga prokomentarisao razvoj PL BiH od njegove prve sezone do danas.

„Kada sam stigao u Borac mislim da je bilo 16 klubova, što je po meni previše. Nakon toga je smanjen broj klubva. Infrastruktura se popravila, pogotovo ovim novim terenima. Uskoro i mi idemo sa izgradnjom hibridnog terena kao i Široki Brijeg i mislim da će iduće sezone to biti pun pogodak. Naravno, može to puno bolje. Ako pogledamo zemlje iz regiona vidimo kakve su situacije tamo tako da mislim da može puno bolje i kod nas. Drago mi je da se pomjerilo sa mrtve tačke, ali nadam se da može i mora bolje“, rekao je on pa dodao:

„Kada je u pitanju kvalitet, samim smanjivanjem broja klubova to se dosta popravilo. Da li je nekad bilo bolje ili sad, većinom će stari reći prije je bilo bolje, mlađi će reći sad je bolje, uglavnom fizički se puno više sad trči nego što se trčalo recimo te sezone kad sam ja bio. Fudbaler generalno i sport sve više i više ide u nekakvu fiziku. Sve je manje nekih romantičara s loptom. Što se tiče suđenja, smatram da se tu može još puno puno napredovati, da se može puno bolje, tako da s te strane bih volio jednostavno da poslije svake utakmice se priča o nekom potezu, nekom golu, a ne o nekakvim greškama.“

Generalno gledano Jović smatra kako je Premijer liga jako zanimljiva i da je na Balkanu, jedna od najzanimljivijih te da se do zadnje sekunde praktički može svašta preokrenuti.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Za period proveden u Borcu, Jovića vežu lijepa sjećanja, ali i teška finansijska situaciju u kojoj je klub tada bio.

„Jako lijepa sjećanja me vežu za Banjaluka. Prve dvije godine kad sam bio u klubu, bili smo u nekakvom jako lošoj finansijskoj situaciji, nismo čak znali ni da li će se neke utakmice igrati, ni da li će biti gašenje, da li neće, uglavnom jako je bilo teško u tom periodu čak biti igrač Borca. Unatoč tome vežu me jako lijepe uspomene i jednostavno volim taj klub. Ostao sam u jako dobrom odnosu sa puno igrača iz tadašnje svlačionicei dan-danas imam jako puno prijatelja u Banjaluci. Ovaj drugi period je bio kratak, silom prilika nisam dobio ni neku šansu da pokažem šta mogu,ali dobro, to je već sad neka druga priča“, rekao je Jović koji je komentarisao šanse Borca da se ove sezone domognu titule PL BiH.

„Mislim da ove sezone imaju jako dobru šansu da se umiješaju u borbu za titulu. Odradili su odličan prelazni rok, doveli su dosta dobrih pojačanja. Zrinjski igra Evropu, to je odlično i sve, ali se baš zbog toga ne bih kladio da će oni osvojiti titulu i ove godine“.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Jović je po odlasku iz Borca, potpisao za ekipu Zrinjskog s kojim je osvojio dvije šampionske titule (sezona 16/17 i 17/18). „Plemići“ su ove sezone postali prvi klub iz BiH koji je zaigrao u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja, a Jović smatra kako to nije iznenađenje.

„S obzirom na šta Zrinjski radi proteklih godina, naravno da je bilo i za očekivati da će on imati najveće šanse za izlazak u Evropu. Po meni, najveći njihov dobitak je bio taj kad su bili peti (op.a sezona 2020/21), kad nisu izborili Evropu pa nisu radili radikalne promjene i dovodili novog trenera. Oni su se tada nadogradili i napravili neki zaokret u svojoj politici i počeli su dovoditi mlađe igrače koje su bili željni igre i dokazivanja i svega, naravno koji su imali i kvalitetu, ali i koji su uz iskusnije igrače poput Nemanje Bilbije, Slobodana Jakovljevića, Barišića, koji su tamo još bili kad sam ja bio, stasali u prave igrače“, rekao je Jović.

Mnogi ljubitelji bh. smatraju kako bi Zrinjski u BiH mogao postati ono što je Dinamo u Hrvatskoj. Sličnog je mišljenja i napadač Sloge.

„Pa smatram da je na jako dobrom putu. Dinamo je po meni jedan regionalni gigant. Stvarno je jako teško doći na taj neki nivo na kojem je Dinamo i za to će trebati godina i godina, ali mislim da su na jako dobrom putu da postanu blizu kao oni ili da postanu nedodirljivi za ostale bh. klubove. Zadnjih nekoliko godina nikad nije bilo nikakvih, niti skandala, niti problema nekih, niti je to bilo nekih, ne znam, tužbi. Tako da mislim da je sa te strane jako zdrava politika i put kojim idu te im želim sreću“, dodao je Jović.

Kada su u pitanju angažmani u inostranstvu, Jović je igrao za španski Agilas i njemački Lote.

„Igrao sam u Njemačkoj pola sezone, počelo je idilično na kraju smo ispali iz lige. Jednostavno nam se nije dalo. Nisam imao želju da igram u četvrtom rangu fudbala, i ako moram reći da se u toj trećoj ligi možda neće vidjeti neke poteze, ali hoćete mnogo trčanja i mnogo dobrih duela. Jako fizički naporna liga, ali i jako medijski ispraćena, poslije svakog treninga imaš 10-15 klinaca koji čekaju za autogram“, otkriva Jović koji se nakon toga osvrnuo na period proveden u Španiji:

„U tom španskom klubu se jednostvano nisam vidio, vidio sam da neću moći da doprinesem svojim kvalitetama iako je tamo bio profesionalizam kakav nisam imao skoro nigdje. Strah me bilo da imam sezonu bez učinka, a Borac je tražio krilo i bolje mi je bilo da igram negdje gdje će me cijeniti nego 'Bogu iza nogu'.“

Fudbaleri Sloge u narednom kolu dočekuju ekipu Sarajeva, a Jović je svjestan da njegov tim čeka težak posao.

„Stiže nam po meni jedna od najkvalitetnijih ekipa u svim segmentima. Imaju jako dobre rezultate, ali nadam se da ćemo se i mi nešto pitati. Nadam se da će nam svima biti dobar dan i da ćemo upisati povoljan rezultat po nas. Nadam se da ćemo imati i podršku sa tribinu te očekujem jednu dobru utakmicu“, zaključio je Toni Jović razgovor za Mondo.