Vlado Jagodić najavio okršaj Sloge i Širokog Brijega: Naša polazna osnova su domaći teren i publika!

Dobojlije će u 11. kolu ugostiti ekipu Širokog Brijega.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge Meridian otvoriće 11. kolo Premijer lige BiH, a rival će im, na dobojskim "Lukama", biti Široki Brijeg (13.30).

Tim sa "Pecare" je do sada odigrao devet mečeva, na kojima je sakupio 19 bodova, te se u ovom trenutku nalaze na visokoj, četvrtoj poziciji.

"To pokazuje da su ozbiljni, da imaju visoke ambicije i ako to sve sagledamo, možemo da očekujemo jednu zahtjevnu, neizvjesnu i takmičarsku utakmicu. Široki Brijeg je do sada odradio tri gostovanja, ali su uzeli četiri boda i ako se sjetimo nihovog gostovanja na Grbavici kada su primili gol u sudijskom vremenu, ali i pobjede iz penala na gostovanju Posušju u posljednjim trenucima, vidi se da je riječ o takmičarskoj ekipi. Mladi kolega koji je došao ih Hajdukove omladinske škole pokazao je da ekipa želi da se nadigrava. Mi smo, za razliku od njih, imali suprotnu situaciju, igrali smo samo tri urakmice na domaćem terenu. Raduje nas to što do sada imamo stopostotan učinak na domaćem terenu i naravno da bih bio presrećan da to nastavimo. Igrali su dobro radili, ima tu nekih sitnih stvari, nedostataka treninga kod 4-5 igrača koji su imali virozu. Bilo je i povreda, pogotovo kod Šipovca i Batara, koji su ostavili dobar utisak i sigurno je da su to dva igrača za koje ću sutra dobro razmisliti da li ću računati na njih", rekao je trener Sloge Meridian Vlado Jagodić na konferenciji za novinare.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Strateg Dobojlija u okršaju sa Širokobriježanima ne može da računa na iskusnog defanzivca Srđana Grabeža, koji je na utakmici protiv Zrinjskog dobio treći žuti karton.

"Dobro je igrao sve utakmice do sada, pogotovo na domaćem terenu, stabilna ličnost i igrač i normalno je da će nedostajati. Međutim, uvijek sam rekao, koga nema, bez njega se može i mora. Imamo dovoljan roster da možemo da popunimo, očekujem od momaka maksimalan angažman. Naravno, očekujem i poslije one utakmice sa GOŠK-om koju smo preokretom riješili u svoju korist, gdje se vidjelo da imamo karakter, da ponovo pokažemo da smo karakterni. Biće veoma bitno ko će se nametnuti, nama polazna osnova za pozitivan rezultat treba da budu publika i domaći teren. Očekujem da nas podrže jer nije mala stvar imati maksimalan učinak na domaćem terenu nakon četiri utakmice. Mnogo bi nam to značilo za naredni period jer zna se kakav nam raspored dolazi."

Onaj ko dođe na utakmicu, neće zažaliti – poručio je Jagodić.

"Vi znate da smo mi prilično efikasni na domaćem terenu. U tri utakmice postigli smo osam golova i želio bih da tako i nastavimo. Biće to, međutim, teško ako pogledamo način na koji igra Široki Brijeg i njihovu gol-razliku gdje su primili veoma malo golova. Ekipa su koja je veoma dobra i čvrsta, imaju opasnu tranziciju preko Kpana, Lukića, Činedua, Mamića. Sve to znamo i naravno da u tom segmentu moramo da budemo na potrebnom nivou kako ne bismo 'patili' u sutrašnjoj utakmici", zaključio je Jagodić.

PREMIJER LIGA BiH – 11. kolo

Subota:

Sloga Meridian – Široki Brijeg (13.30)

Posušje – GOŠK (18.30)

Željezničar – Zvijezda 09 (20.45)

Nedjelja:

Igman – Sarajevo (13.00)

Borac – Zrinjski (19.45)

Ponedjeljak:

Tuzla siti – Velež (14.30)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!