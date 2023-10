Dva gola smo primili kao početnici, to je cijena odrastanja! Trener GOŠK-a nakon preokreta Sloge u Doboju (VIDEO)

Šef struke GOŠK-a iz Gabele Denis Ćorić razumljivo nije bio zadovoljan poslije poraza u Doboju, gdje je njegov tim ispustio prednost od 2:0 i na kraju ostao i bez boda.

Izvor: Facebook/NK GOŠK

Meč na dobojskim "Lukama" pripao je fudbalerima Sloge nakon velikog preokreta u meču devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Gabeljani su vodili do 71. minuta 0:2 golovima Gabrijela Čoke i Esmira Hasukića, da bi Sloga preko Srđana Grabeža i Tonija Jovića stigla do izjednačenja, a onda u sudijskoj nadoknadi do pobjede za koju se pobrinuo Milan Milanović (3:2).

"Šta reći poslije jedne ovakve utakmice...Čestitao bih i jednoj i drugoj ekipi na fenomenalnoj utakmici, na žalost otišla je u krivom smjeru po nas. Prvo poluvrijeme je bilo dosta dobro, i mi i Sloga smo imali neke svoje šanse, a drugo poluvrijeme, smo otvorili sa dva brza gola, imali još jednu šansu za 3:0. Nakon toga primimo nesretan, nespretan gol, koji je dao krila domaćinu. Vidjeli ste i sami u posljednjih 10 minuta, to je cijena odrastanja ove mlade ekipe, gdje smo neke stvari morali bolje riješiti. Primamo dva gola kao početnici, na kraju jedino mogu da čestitam Slogi na pobjedi. Nama ostaje žal što nismo prema prikazanoj igri svih 90 i nešto minuta, mislim da smo zaslužili više", rekao je Ćorić na konferenciji za štampu.

Sloga - GOŠK 3:2 Izvor: TV Arena sport

Tim iz Gabele je u nedjelju zabilježio četvrti poraz ove sezone, a prvi poslije tri meča u kojima je upisao remi i dva trijumfa. Trenutno su osmi sa 11 bodova, dok Dobojlije imaju bod više na sedmoj poziciji.