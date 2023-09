Jagodić cilja treći vezani trijumf na "Lukama": Uz navijače do pobjede protiv GOŠK-a

Sloga Meridian u nedjelju od 15 časova ugostiće GOŠK iz Gabele u 9. kolu Premijer lige BiH, a trener "crveno-bijelih" Vlado Jagodić vjeruje da njegov tim može upisati treći vezani trijumf pred domaćim navijačima.

Sloga Meridian upisala je maksimalnih šest bodova u dva domaća prvenstvena meča (Tuzla siti, Željezničar), a Vlado Jagodić nada se da će njegov tim biti uspješan i u trećem duelu na "Lukama" ove sezone.

U Doboj stiže neugodni GOŠK, a utakmica će biti odigrana u nedjelju od 15 časova. Sloga Meridian sredinom sedmice bila je uspješna u Kupu BiH, gdje je savladala Radnik u Bijeljini 2:0 i izborila plasman u osminu finala. Tri dana kasnije, pred Dobojlijama je novi ispit.

"Raspored je ubitačan, a energetska potrošnja velika. Veseli me činjenica da smo uspjeli da eliminišemo Radnik, a da smo neke igrače uspjeli da ostavimo po strani, da bi uhvatili bar malo svježine. Nakon dvije pobjede na domaćem terenu, sada nam u goste stiže GOŠK i to je utakmica koja bi mogla da nas uvede u miran tok prvenstva. Tim iz Gabele je veoma nezgodan ukoliko se protiv njih ne uđe potpuno spreman, i mentalno i fizički i pogotovo taktički. Ne treba zaboraviti da su u posljednje tri utakmice osvojili sedam bodova. Mi smo pobijedili i Sarajevo i Željezničar, a oni su u duelu sa sarajevskim premijerligašima uzeli četiri boda. Sve to dovoljno govori koliko su ozbiljni", počeo je Jagodić konferenciju za medije pohvalama narednog rivala, a zatim istakao da vjeruje da njegov tim može odgovoriti na postavljene zadatke.

"Mada su poletni, rastrčani, šuterski raspoloženi na svakoj utakmici, mislim da pred našom publikom na 'Lukama' mi treba da budemo favoriti protiv svake ekipe. Mislim da imamo kvalitet i u ovom trenutku smo u pozitivnom psihološkom stanju, pa očekujem od igrača da daju maksimum."

Siniša Dujaković počeo je da trenira, ali Jagodić i dalje ne računa na njega dok se u potpunosti ne oporavi.

"Ne želim da napravim grešku kao sa Bojanom Batarom - tri nastupa u osam dana, za njega je bilo previše. U Mostaru je doživio malo kompleksniju povredu i njega nećemo imati do kraja oktobarske pauze. Nadam se da će i on i Siniša do tada biti 'fit'. Ostali igrači su tu i očekujem da se nametnemo", rekao je Jagodić komentarišući stanje sa igračkim kadrom.

Iako je GOŠK u dosadašnjem dijelu sezone pokazao da je i te kako nezgodan rival, iskusni strateg uvjeren je će Sloga Meridian upisati nove bodove.

"Moramo biti maksimalno spremni da iskontrolišemo utakmicu. Posjed lopte mora da bude bolji nego u prethodnim utakmicama, da im ne dozvolimo tranziciju, u kojoj su veoma nezgodni. Nadamo se da će nas i publika podržati i da niko neće zažaliti ko dođe na stadion. Bio bi veliki rezultat za nas da pobijedimo treći put u nizu na domaćem terenu. Daćemo posljednji atom snage da ostvarimo osnovni cilj, odnosno da upišemo tri boda", poručio je Jagodić.

Optimizam trenera dijeli i Dejan Popara.

"Sigurno da nas očekuje teška i zahtjevna utakmica protiv ekipe GOŠK-a, koja u posljednje vrijeme igra jako dobro i to pokazuju njihovi rezultati u posljednje tri-četiri utakmice. Ali, mi smo fokusirani samo na sebe. Dobro smo trenirali ovu sedmicu, napravili smo dobru uvertiru u kup utakmici protiv Radnika u Bijeljini i spremni dočekujemo ovaj meč. Ovim putem bih pozvao sve navijače Sloge da dođu u što većem broju i da nam pruže podršku da zajedno ostvarimo naš zajednički cilj", rekao je talentovani vezista Sloge Meridian Dejan Popara.

PREMIJER LIGA BIH - 9. KOLO:

Subota:

Posušje - Tuzla siti (18.30)

Sarajevo - Zvijezda 09 (20.45)

Nedjelja:

Sloga Meridian - GOŠK (15.00)

Igman - Zrinjski

Borac - Velež (20.45)

Ponedjeljak:

Željezničar - Široki Brijeg (18.00)







