Kad veže šest pobjeda - Borac osvoji titulu!

Crveno-plavi su treći put u istoriji vezali šest premijerligaških pobjeda. Prethodna dva puta kad se to desilo, osvojili su titulu...

Fudbaleri Borca trijumfovali su u srijedu uveče na Pecari nad Širokim Brijegom rezultatom 0:2 i upravo od tima iz Hercegovine preuzeli prvo mjesto na tabeli.

Bila je to šesta vezana pobjeda izabranika Vinka Marinovića u elitnom rangu bh. fudbala, a premijerligaška tradicija kaže da kad Borac spoji šest prvenstvenih pobjeda – na kraju te sezone osvoji titulu!

Naime, prije ove takmičarske godine, to se dogodilo dva puta – i oba puta je nakon posljednjeg kola klub iz Platonove bio na prvom mjestu. Prvi put se to dogodilo u sezoni 2010-11, kada je tadašnja generacija crveno-plavih nanizala šest pobjeda u intervalu od četvrtog do devetog kola.

Na crveno-plavoj klupi tada je kao trener sjedio Vlado Jagodić. Borac je na kraju tu sezonu završio kao prvoplasirani uz sedam bodova više od vicešampiona Sarajeva.

Podvig je ponovljen skoro 11 godina kasnije, u sezoni 2020-21, kada je banjalučki premijerligaš po drugi put u klupskoj istoriji postao šampion BiH. Pod komandom Marka Maksimovića, šest trijumfa je Borac nanizao od 22. do 27. kola i na kraju podigao trofej uz dva boda prednosti nad Sarajevom, za kojim je na zimskoj pauzi kasnio čak 13 bodova (Sarajevo 45, Borac 32).

Sinoćnjom pobjedom u Hercegovini najduži niz pobjeda u Premijer ligi BiH je izjednačen, a generacija igrača Borca kojom komanduje Vinko Marinović u nedjelju će imati priliku da postavi novi rekord.

Drugog dana vikenda, na Gradskom stadionu od 20.45 časova, odmjeriće snage sa Veležom.

NAJDUŽI POBJEDNIČKI NIZOVI BORCA U PREMIJER LIGI BiH

2010-11:

21.8.2010. Čelik – Borac 0:1

28.8.2010. Borac – Slavija 4:1

12.9.2010. Sarajevo – Borac 0:1

18.9.2010. Borac – Zrinjski 2:0

25.9.2010. Budućnost – Borac 0:1

5.10.2010. Borac – Sloboda 2:0

2020-21:

15.3.2021. Borac – Radnik 2:0

20.3.2021. Borac – Mladost (DK) 1:0

2.4.2021. Radnik – Borac 1:3

11.4.2021. Borac – Olimpik 3:0

17.4.2021. Sarajevo – Borac 0:2

25.4.2021. Borac – Široki Brijeg 2:1

2023-24:

20.8.2023. Borac – Igman 4:1

25.8.2023. Borac – Sloga Meridian 5:0

1.9.2023. Borac – Zvijezda 09 4:2

17.9.2023. Borac – Posušje 1:0

23.9.2023. Tuzla siti – Borac 1:2

27.9.2023. Široki Brijeg – Borac 0:2

