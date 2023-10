Vlado Jagodić nakon preokreta Sloge: Na 0:2 publika svašta govori i vrijeđa, ali je to tako u našem fudbalu! (VIDEO)

Dobojska ekipa uspjela je nadoknadi minus od dva gola i trijumfuje nad GOŠK-om.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Gubila je Sloga Meridian rezultatom 0:2 dvadesetak minuta prije kraja duela sa GOŠK-om, ali je na kraju uspjela da stigne do treće uzastopne pobjede pred domaćom publikom.

Dobojlije su trijumfovale rezultatom 3:2, a pogodak vrijedan osvajanja nove "trojke" postigao je Milan Milanović u četvrtom minutu nadoknade.

"Ogromna tri boda, velika pobjeda. Vjerovao sam ja u ekipu, da današnju utakmicu može da dobije. Međutim, poslije deset minuta drugog poluvremena vjerujem da je većina onih koji nisu potpuni optimisti pomislili da je to gotovo. Igrali smo danas, ja sam na to upozoravao, protiv jedne izuzetno dobre ekipe. Ova ekipa GOŠK-a, ja slobodno mogu da kažem, najviše je pružila od svih ekipa sa kojima smo igrali, time je pobjeda još veća. Mi smo u prvom poluvremenu očekivali da to može da bude na 1:0 možda, tako smo se i postavili. Mislim da smo bili dominantniji, s tim što je GOŠK stalno prijetio iz tih tranzicija, gdje su oni izuzetno jaki. Nisam napravio nijednu izmjenu u poluvremenu jer sam vjerovao u momke, da možemo u drugom poluvremenu da napravimo ono što je dobro za nas, a to je da iskontrolišemo 15 minuta rivala i da čekamo bar prekid."

Sloga - GOŠK 3:2 Izvor: TV Arena sport

Ipak, ističe Jagodić, u prvih deset minuta drugog poluvremena ekipa je djelovala potpuno drugačije.

"Zato su uslijedile tri izmjene. Jednostavno nismo mogli da odgovorimo zadatku kako smo se dogovorili. Taj deficit od 2:0 bio je veliki udarac za nas, ali drago mi je da smo se izvukli. Kod 2:0 je publika počela svašta da priča i vrijeđa, ali to je tako u fudbalu kod nas ovdje. Normalno je da igrači zaslužuju pohvale, normalno je da ću pohvaliti kolegu Ćorića i njegovu ekipu, ovo je izuzetno dobra ekipa. Igraju rasterećeno, fajterski, imaju brzinu, snagu, mladost i normalno je da su nezgodni. Time je ova naša pobjeda mnogo vrijedna, vrijedna je četiri boda."

Narednu utakmicu u Premijer ligi BiH Sloga Meridian će gostovati Zrinjskom.

"Pokušaću do tada u ovoj sedmici da napravim totalni reset, malo na psihološkom planu jer ovo je mnogo utakmica u kratkom periodu i teško je pobijediti tri utakmice zaredom kod kuće. Bez obzira na raznorazne upadice, zahvaliću se publici koja je došla u ovako malom broju. Očekivao sam više, ali hvala ovima što su došli jer su mnogo značili nakon našeg prvog gola", istakao je Jagodić.







