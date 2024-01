Šok u Italiji - Krunić otjeran iz Milana: "Nije on samovoljno otišao sa treninga - neka traži novi klub"

Šok-konferencija za novinare u Milanu.

Rade Krunić više nema mjesta u Milanu! Reprezentativac Bosne i Hercegovine precrtan je kod trenera Stefana Piolija i već je nagoviješteno da ima novi tim, Fenerbahče. Tamo bi zaigrao sa Dušanom Tadićem i Edinom Džekom, a navodno je turski tim za njega ponudio četiri miliona evra. Ti pregovori još nisu završeni, ali je definitivno završen boravak nesuđenog fudbalera Crvene zvezde na San Siru.

Rade Krunić, nekadašnji igrač Donjeg Srema i Borca iz Čačka, javno je precrtan na konferenciji za novinare trenera Stefana Piolija uoči nedjeljnog meča Milana i Empolija.

"Krunić nije svojevoljno napustio trening. Njegovi nastupi više nisu onakvi kakvi su bili i donio sam neke odluke. Za njegovo dobro je bolje da nađe novi klub", izjavio je Italijan, koji je Milano vodio do titule pretprošle sezone.

Rade Krunić (30) igrao je za Milan od 2019. godine, kada je došao iz Empolija, u kojem je proveo četiri godine. Rosoneri su ga platili osam miliona evra i u njihovom dresu nastupio je 139 puta, postigao tri gola, od čega jedan u Ligi šampiona protiv RB Salburga, a dodao tom učinku i šest asistencija.

Iako je prethodnih dana bilo nagoviješteno da Rade Krunić nije htieo da igra kada je Pioli odlučio da ga uvede u igru, to se nije dogodilo, kako kaže Italijan. U svakom slučaju, on više neće igrati za Milan, iako ima ugovor do ljeta 2025. godine.