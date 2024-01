BOMBA - Miloš potpisao za 5,2 miliona evra! Iz Beograda u Francusku

Gotovo je, Miloš Luković je dogovorio transfer, a IMT je napravio rekordnu prodaju.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Mladi srpski fudbaler Miloš Luković prešao je u Strazbur za čak više od pet miliona evra! Prema pisanju "L'ekipa", talentovani napadač do kraja sezone igraće u Beogradu za IMT, debitanta u Superligi, koji će zaraditi ogroman novac, daleko najveći u klupskoj istoriji.

Luković će biti plaćen odmah 4,7 miliona evra, a još 500.000 biće isplaćeno na ime bonusa, uz 10 odsto od sljedeće prodaje fudbalera. Miloš će u petak proći ljekarski pregled u Alzasu, potpisaće sve što je potrebno i kao fudbaler Strazbura vratiće se u Srbiju, gdje je postigao 10 golova za IMT na 19 utakmica.

Iako ima samo 18 godina, Luković je već nastupio 70 puta za prvi tim IMT-a i postigao je 31 gol, uz pet asistencija. Na ljeto će svoj talenat prenijeti u Strazbur, a još jedan srpski klub zaradiće veliki novac, a da nije ni Zvezda, ni Partizan. To se posljednji put dogodilo prošlog ljeta, kada je napadač TSC-a Petar Ratkov otišao u RB Salcburg za pet miliona evra.

KO ČEKA MILOŠA? LEGENDE I VUNDERKIND

Strazbur je trenutno 15. na tabeli Lige 1, trener je legendarni francuski as Patrik Vijera, a ulaganjem u Lukovića klub želi da osigura napadača za godine koje dolaze. U napadu je i poznati veteran Kevin Gameiro, koji nosi broj "devet" na leđima i pored toga što je imao sjajnu karijeru (PSŽ, Sevilja, Atletiko Madrid, Valensija), ovdašnji ljubitelji fudbala prije svega ga ipak pamte kao dželata Crvene zvezde, koju je eliminisao iz Evrope kao tinejdžer, golovima u Strazburu.

Vidjećemo i to da li će Luković u Strazburu zaigrati sa najskupljim igračem Vijerine ekipe Habibom Dijarom (20), koga su prethodnih mjeseci htjeli Borusija Dortmund, Juventus i Vulverhempton. "On ostaje pod Čelsijevom kontrolom i klub aktivno prati situaciju", pisao je o njemu Italijan Fabricio Romano, aludirajući na to da klub vodi kompanija koja je prethodno kupila i londonskog velikana, "Bluko" (BlueCo), na čelu sa Todom Bolijem.