"Zašto sam došao u Dinamo? Zbog Modrića, Čelsija i Lige šampiona": Modri opet našli "zlatnu koku", ovaj put u Japanu

Takuro Kaneko je imao brojne evropske ponude, ali kada je Dinamo pozvao, nije oklijevao.

Izvor: Marko LukunicPIXSELL / Pixel Media / Profimedia

Dinamo Zagreb je opet pogodio sa pojačanjem! Takuro Kaneko je stigao iz Japana i postao je jedan od najboljih igrača tima, a nakon što su ga "modri" pozajmili iz Hokaida sada planiraju da ga kupe za 1.300.000 evra. Na 18 nastupa dao je tri gola i uspio da upiše šest asistencija krilni fudbaler iz Japana.

Bilo je interesovanja i sa drugih strana za njega nakon nekoliko odličnih sezona u domovini, ali Kaneko je odlučio da dođe u Hrvatsku zbog nekoliko razloga. Liga šampiona, Luka Modrić i Čelsi, to su redom razlozi.

"Cilj mi je da igram za reprezentaciju Japana, a da bih to ostvario, morao sam da odem u inostranstvo. Mogao sam da ostanem u japanskoj ligi, ali to ne bi bilo pametno. Imao sam ponudu Dinama i klubova iz Holandije i Švedske. Neću reći o kojim je klubovima riječ, ali direktor holandskog kluba me zvao preko "zuma" i rekao mi je da me silno želi. Jako mi je teško bilo da donesem, ali sam se na kraju odlučio za Dinamo. To je klub koji je prošle godine igrao u Ligi šampiona i pobijedio Čelsi. Uostalom, stvorili su i Luku Modrića, zar ne? Vjerujem da sam donio pravu odluku za svoju karijeru. I dalje dobijam poruke navijača Sapora i nadam se da ću ih učiniti ponosnim", rekoa je Kaneko za japanske medije.