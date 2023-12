Zvezda je daleko iznad Dinama! Terzić "pecnuo" Hrvate: Igraju trećerazredno takmičenje, Srbija mora kao Hrvatska

Zvezdan Terzić govorio o Crvenoj zvezdi, Dinamu i reprezentaciji Srbije.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ispričao je za "Kurir" da je klub ove sezone imao prihod od 53 miliona evra, ali da mu je isto tako potrebno četiri miliona evra mjesečno da bi "živio", odnosno to iznosi od 48 do 50 miliona evra godišnje. Zato Terzić ističe da je rukovodstvo "razapeto između nerealnih očekivanja i malih mogućnosti" i poručuje navijačima da budu strpljivi kada je u pitanju Evropa - dok da za domaće prvenstvo ne brinu, siguran je da Zvezda osvaja titulu.

"Razumem armiju navijača, milione njih. A niko od njih se ne zapita kako je onom Terziću kad dođe svaki dan na posao. Kako da nađe pare za takvu mašineriju? Evo, kazaću vam, otvoreno, iskreno. Nama je potrebno četiri miliona evra mjesečno da bi klub živio. To vam je 48 do 50 miliona evra godišnje, a naš realan izvod prihoda je nula - svi su varijabilni", poručuje Terzić.

Uprkos svemu, Terzić dodaje da je "Zvezda daleko ispred Partizana" po svim parametrima i da zato ne može da bude skroman jer to nije u DNK kluba: "Bili smo među 40 najboljih klubova Evrope po koeficijentu. Vrijednost igrača Zvezde je 72 miliona evra. Ne može bilo ko da priđe Zvezdi. Mi imamo toliko jak koeficijent u UEFA da sljedeće godine imamo zagarantovanu Ligu Evrope i sigurnih 20 miliona evra. A ja se nadam i Ligu šampiona, koja donosi ogromne finansije. To su nam glavni izvori prihoda. Obezbijedili smo stabilno finansiranje u narednih nekoliko godina. To su činjenice i ponovo ćemo biti šampioni", naglasio je generalni direktor Zvezde.

Zbog uspjeha koje je pravila Zvezda, Terzić sada očekuje i od reprezentacije da "podigne nivo" pred Evropsko prvenstvo u Njemačkoj,

"Pazi, definitivno je vrijeme da reprezentacija nešto učini. Narod je željan uspjeha. Mi nismo prošli grupu na velikom takmičenju... Posljednji put 2000. godine na EP u Holandiji i Belgiji. Nismo 24 godine prošli grupu. Hrvatska podrazumijeva da prođe na veliko takmičenje, da prođe grupu i da uđu u polufinale. Vrijeme je da Srbija nešto uradi", kazao je Terzić i dodao:

"Crvena zvezda je ove godina igrala Ligu šampiona, Dinamo Zagreb Ligu Konferencija, trećerazredno takmičenje. Dokaz je da je Zvezda daleko iznad Dinama. Volio bih da to dokaže i reprezentacija Srbije u odnosu na selekciju Hrvatske".

Nakon što je Piksi poručio da nema "nikakvu komunikaciju sa Terzićem", sada je i Zvezdan Terzić govorio o njihovom odnosu: "Da li bih popio kafu sa njim? Život je dvosmjerna ulica. Mora da postoji respekt i poštovanje sa obje strane. Ne bih ga komentarisao, ali stvarno mu želim sve najbolje s reprezentacijom na Evropskom prvenstvu".