Piksi o direktoru Zvezde: Plasirali mu priču o sinu, a ovo je istina

Dragan Stojković govorio o razlozima svađe sa Zvezdanom Terzićem i poručio da će mu rado objasniti šta se zaista desilo.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić već godinama nisu u dobrim odnosima. Bilo je tu teških riječi prethodnih godina, "otrovnih strelica", prijetnji tužbama i mnogo čega drugog, a da li se situacija bar malo promijenila na bolje od kada je na čelo Fudbalskog saveza Srbije (FSS) došao Dragan Džajić? O tome je Piksi govorio u novogodišnjem intervjuu za "Politiku" i objasnio da sa Terzićem jednostavno ne komunicira.

"Trenutno nemamo nikakvu komunikaciju. Postoji jedan razlog zbog kojeg nismo u dobrim odnosima, iako me zaista to uopšte ne tangira. Od samog početka mog mandata u FSS, kada sam došao za selektora Srbije, ispoljilo se nerazumijevanje...", kazao je Stojković i pojasnio o čemu se radi.

"Njemu (Zvezdanu Terziću, prim. aut.) je plasirana priča da sam ja otjerao njegovog sina (Kostadin Terzić, prim. aut.) koji je u to vrijeme radio u našoj fudbalskoj organizaciji. Istina je da ga Dragan Stojković nije zaposlio, a istina je da ga Dragan Stojković nije otjerao iz Saveza! Terziću je plasirano da se Piksi za sve pita u Savezu. To, naravno, nije bilo tačno. Tu dolazi do prekida naše dalje komunikacije, iako je do tada sve bilo odlično između nas dvojice. Zapravo, nemam potrebu da se bilo kome pravdam ili ma šta da objašnjavam. Ako ga interesuje, objasniću mu. Jednostavno, pokušavam ignorišem negativne strelice, a ostvareni rezultati pokazuju, da nisam baš tako lak da mogu da me slome", naglasio je on.

Nije tajna da Stojković nije bio u dobrim odnosima sa Džajićem uoči njegovog imenovanja za predsjednika FSS, ali se tu situacija sada popravila: "S obzirom na to da sam dugo radio u inostranstvu tačno je da nismo imali komunikaciju. Ali, moram da priznam da otkako smo se sreli u Staroj Pazovi od prvog dana mi odlično funkcionišemo".

"Znate, ako slušate kafanske priče, pošto živimo u moru dezinformacija ili poluistina, onda ima i onih koji će u pojedine glasine lako povjerovati. A istina je da imamo odličan odnos, da gajimo poštovanje jedan prema drugome i da smo svi zajedno na velikom zadataku - da vratimo vjeru u naš fudbal", rekao je Dragan Stojković koji nije želio da daje velika obećanja pred Njemačku, samo je istakao da će cijela reprezentacija dati sve od sebe da "odemo što dalje".