Piksi zbog fudbalera Zvezde mijenja sistem Srbije!

Dragan Stojković Piksi planira da promijeni sistem igre Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES

Dragan Stojković Piksi mogao bi da promijeni sistem igre reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, pošto se gotovo "preko noći" pojavio fudbaler na deficitarnoj poziciji desnog beka, piše "Sport Klub". Prema njihovim informacijama, Stojković će u martu - za prijateljske utakmice protiv Rusije i Kipra - pozvati debitantanta Kostu Nedeljkovića (18) iz Crvene zvezde koji bi tako mogao da riješi dugogodišnji problem "orlova".

Nije tajna da Srbija već godinama "ne proizvodi" desne bekove i da je zbog toga Piksi prvobitno promijenio formaciju na 3-4-3, međutim evidentno je da to već neko vrijeme ne daje rezultate, pa bi zato reprezentacija na Evropskom prvenstvu mogla da izvrši promjene. Pod uslovom da Kosta Nedeljković "položi ispit".

Mladi fudbaler iz Smedereva je pravo otkrovenje ove sezone u redovima Crvene zvezde, pružao je dobre partije i u Ligi šampiona, a bez obzira na njegovu mladost - prijateljske utakmice i služe da bi Piksi mogao da testira neke nove ideje. Zato je i prelomio da ga zove za mečeve sa Rusijom i Kiprom kada će jedan dio minuta biti rezervisan i za isprobavanje igre sa četvoricom u posjlednoj liniji, gdje bi ulogu trebalo da ima i Nedeljković.

Piksi ne zazire od njegovih godina i mogao bi da ga povede i u Njemačku, ako se ispostavi da odgovara igri Srbije, a to će naravno dovesti i do brojnih drugih promjena, posebno u veznom redu gdje će se stvoriti višak. Ipak, to je nemoguće uočiti bez samih mečeva, tako da im se radujemo...

Podsjetimo, Dragan Stojković Piksi i Aleksandar Mitrović će u petak dobiti nagradu "Zlatna lopta" Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

