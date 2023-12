Svađa Piksija i Radeta Bogdanovića! "Ko je taj?!", pa odgovor: Sjećaš se hotela? Mi treneri i ljubavnice

Dragan Stojković Piksi "pecnuo" Radeta Bogdanovića, pa dobio detaljan odgovor.

Dragan Stojković je u odgovoru kritičarima igre fudbalske reprezentacije Srbije posebno "potkačio" Radeta Bogdanovića, bivšeg reprezentativca Jugoslavije, za koga je samo rekao: "Ko je taj?". To je pošteno isprovociralo Bogdanovića, koji je u odgovoru Piksiju tokom gostovanja na TV Una, pokušao da "podsjeti" selektora odakle se oni znaju.

"Pošto je Piksi rekao da ne zna ko sam, ja ću se predstaviti", kazao je Bogdanović koji je bio jedan od najvećih kritičara rada srpskog selektora tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo: "Rodom sam iz Sarajeva, od oca Slobodana i majke Nade. Rođen u opštini Novo Sarajevo, porijeklom iz sela Tilava. Pošto me ne poznaje, ja ću mu reći kako me poznaje", naglasio je on i potom opisao događaj na kome su se navodno sreli.

"Mjesec dana prije nego što je pobjegao iz Srbije, došao je u Sjevernu Makedoniju, na Dojransko jezero, da polaže profi licencu kako bi otišao u Japan da bude trener. Polagao je po skraćenoj i privilegovanoj proceduri, a ja sam igrom slučaja bio polaznik trenerske struke. Ima jedan detalj koji mogu povezati u tom vremenu kako funkcioniše Fudbalski savez Srbije i kako se dobijaju licence. Ovo sada prvi put pričam pošto je Piksi rekao da me ne zna. Evo, sada će me se sjetiti!"

Nije se na tome zaustavio Bogdanović nego je nastavio da iznosi još detalja sa navodnog trenerskog skupa u Makedoniji na kome su obojica prisustvovala: "Velika je Srbija, ali mnogo mala da bi se organizovala trenerska škola u Srbiji, pa smo otišli u Sjevernu Makedoniju. Nas šest-sedam trenera i tri-četiri ljubavnice. Bili smo dole na tom jezeru i tada je u hotel došao Dragan Stojković Piksi. Bio je smješten na drugom spratu, preko puta moje sobe. Taj dan kada je došao, otišao je da se tušira. Niko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija".

"Onda izlazi Piksi iz sobe, peškir oko struka, na glavi mu pena od šampona, jedno oko mu zatvoreno, na drugo škilji i pita mene: 'Bogdane, ima li tople vode?' Ja mu kažem: 'Piksi, nemamo tople vode, imamo restrikciju od osam do šest uveče, moraćeš se hladnom istuširati'. Vrlo dobro znam da on mene zna. A onda je dobio licencu po skraćenoj proceduri. Mentora je sam odabrao, bio je iz Francuske. Nije dao da mu mentor bude čovjek kojeg su zvali Svinja. Tako da mislim da on mene poznaje", zaključio je.

Podsjetimo, Piksi je rekao da ga ne dotiču nikakvi zluradi komentari jer ne dolaze od ozbiljnih fudbalskih radnika, kao što su recimo Venger ili Ančeloti: "Ne mogu s njima u polemiku, ne rade u fudbalu, nemaju dan radnog staža u fudbalu. To je navijački, nema tu znanja. Ne mogu da pridajem pažnju tome i to me ne pogađa. Mene bi pogodili kad bi mi Venger ili Ančeloti kritikovali, onda bih stavio prst na čelo. Ali kada ovako čujem negativne komenatare... To je njihovo mišljenje, a ja sam ispunio ciljeve koje sam postavio pred sebe i FSS. Strateški je sve ispunjeno, da li se to nekome sviđa ili ne, to je druga stvar".

