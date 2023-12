Piksi odgovorio kritičarima: Pogodilo bi me da to kaže Venger!

Dragan Stojković Piksi govorio po završetku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo na kome će Srbija u junu igrati protiv Engleske, Slovenije i Danske. Osvrnuo se i na kritike javnosti.

Izvor: TV K1/Screenshot

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je danas u "Uranku" na K1 da ne osjeća pritisak uoči Evropskog prvenstva 2024. godine u jNemačkoj, pošto je ipak ostalo sedam mjeseci do početka turnira, a dodaje da je mirne savjesti zbog toga što je ispunio sve ciljeve koje je postavio pred sebe.

Ipak, u javnosti ima mnogo kritika, ne samo od strane navijača, nego i ljudi iz fudbala koji su prije svega kritikovali igru srpskog tima u kvalifikacija, tako da se mnogima čini da podrška nije ista pred Njemačku, kao što je bila pred Katar. Upravo je Piksi po dolasku u reprezentaciju želio da osjeti "želju javnosti" da bude selektor, dok ga je sada voditeljka Jovana Joksimović konkretno pitala: "Da li i dalje osjećaš da te želimo?".

"Mislim da osjećam. Da je malo drugačije, ne bih bio selektor, ja moram da osjetim iskrenu podršku da bih bio ovdje. Koga? Svih! Predstavljam cijelu zemlju. To je odgovornost koje sam i te kako svjestan, kad bih čuo ružne riječi, negodovanja, ja bih sam otišao. Osjećam podršku. Slobodno šetam po Beogradu i ljudi mi prilaze i čestitaju na uspjehu. Imam svoje unutrašnje zadovoljstvo, ja sam obećao i ispunio, zemlju učinio zadovoljnom", kazao je Piksi uz poruku da je fudbalska reprezentacija jedina svjetla tačka spskog fudbala ove godine.

Izvor: TV K1/Screenshot

Više puta je istakao da je Srbija demokratska država i da svako ima pravo na mišljenje, a da ga komentari fudbalskih analitičara - poput Radeta Bogdanovića za koga je pitao o kome se radi - uopšte ne dotiču. Razlog je što nisu relevantni da bi se zapitao da li nešto radi pogrešno:

"Ne mogu ja s njima u polemiku, ne rade u fudbalu, nemaju dan radnog staža u fudbalu. To je navijački, nema tu znanja. Ne mogu da pridajem pažnju tome i to me ne pogađa. Mene bi pogodili kad bi mi Venger ili Ančeloti kritikovali, onda bih stavio prst na čelo. Ali kada ovako čujem negativne komentare... To je njihovo mišljenje, a ja sam ispunio ciljeve koje sam postavio pred sebe i FSS. Strateški je sve ispunjeno, da li se to nekome sviđa ili ne, to je druga stvar".

Piksi je takođe rekao da je "toliko ljudi prije njega dobilo šansu da ode na Evropsko prvenstvo i nije uspjelo u tome", tako da je ovo istorijski uspjeh Srbije jer se i prvi put kvalifikovala pod ovim imenom na kontinentalni turnir, ali dodaje otvoreno i da ne Srbija ne pripada "samom kremu fudbala" nego zlatnoj sredini. A, da li će se mijenjati nešto pred Njemačku? Hoće!

"Nisam slijep i nije da ne razumijem. Pojavi se tako neka individua koja sebi da za pravo da iskomentariše, sa cinizmom, da vrednuje moje kvalitete kao trenera, ali to je sve prihvatljivo. Mijenjaćemo naravno, kvalifikacije za SP su bile izuzetno dobre i ta istorijska utakmica u Lisabonu će ostati zapisana u istoriji našeg fudbala. Zbog načina na koji smo odigrali, kako smo se ponašali i došli do pobjede. Kvalifikacije za EP nisu bile na tom nivou, svi protivnici su sada dolazili sa ekstra motivom, hoće da se dokazuju. Ono što smo mi nekada bili. Zato nije lako, a kada igrate kvalifikacije bodovi su najvažnije. Znao sam da će zbir bodova 15-16 bodova biti dovoljno, a mi smo sa 14 otišli dalje. Nismo bili briljantni, ali smo u takmičarskom smislu ostvarili rezultat da budemo dio EP", naglasio je selektor.

Piksi je tokom gostovanja otkrio da će mnogo toga biti drugačije u odnosu na Katar, za početak od same organizacije:

"Mi ćemo imati oko petnaestak dana da se pripremimo pred samo takmičenje i već krajem maja ćemo da napravimo skup, a prva utakmica je 16. juna. Igraćemo prijateljske 4. i 9. juna, ne mogu još da kažem protiv koga, a onda 11. juna letimo za Njemačku i u odnosu na Katar će to biti drugačije jer imamo više vremena da se spremimo. Imamo i dvije utakmice u martu", dodao je on.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

A, da li ostaje selektor? Mnogo puta se pričalo o njegovom ugovoru. "

Nije važno da li ja želim ili ne želim, nije šta ja hoću ili neću, morate da imate sagovornika - to je FSS. Imam sagovornika, ali nismo pričali. Ima vremena za to, biće ta tema na stolu. Da li bih želio? Nije to na meni... Tehnički, ugovor mi ističe krajem godine, ali se produžio zbog kvalifikovanja na EURO. Ima vremena za to, vidjećemo, ne znam šta može da se desi. Iskreno, ja bih voleo pre EP da se zna da li ostajem, da li će se znati - videćemo. Ja sam miran i spokojan i fokusiran na to što nas čeka, a to je da budemo dobri i uspješni kada je najpotrebnije kada budemo igrali sa Englezima", kazao je Piksi i zaključio:

"Nemam ništa protiv da nastavim, ja volim svoju zemlju i prihvatanjem da budem selektor znao sam da dolaskom preduzimam veliku odgovornost, a čvrsto sam vjerovao da ćemo uspjeti".