Piksi nakon žrijeba: "Nema potrebe da se plašimo, vjerujemo u drugi krug!"

Selektor fudbalske reprezentacije Dragana Stojković oglasio se poslije žrijeba.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije na žrijebu u Hamburgu izvučena je u grupu C i protiv nacionalnih timova Engleske, Danske i Slovenije igraće na Evropskom prvenstvu u Nijemačkoj. Žrijeb je sa lica mjesta pratio i selektor Dragan Stojković Piksi, koji je odmah reagovao na izvučene grupe za EURO 2024.

Selektor Stojković istakao je da će grupa biti interesantna, a da je cilj "orolovi" budu što bolji i stignu do jednog od prva dva mjesta. Na putu do nokaut faze za Srbiju će navijati i Peđa Mijatović, sa kojim je Piksi porazgovarao na žrijebu.

"Pričali smo o fudbalu, žrijebu, eventualnim protivnicima. Nisam pogodio, nisam se bavio time. Prvu utakmicu igramo sa Engleskom? Jeste sigurni? Ja mislim da je posljednja sa Englezima... Interesantna i teška grupa. Mi smo mogli u grupu A, B ili C, tako da moramo da igramo sa svima i cilj je naravno da budemo što bolji i da budemo u prva dva mjesta da bi prošli dalje. Imamo jedan balkanski derbi protiv Slovenije, neugodne Dance, sa kojima smo već igrali, a imamo i Engleze koji izgledaju kao jedna od najjačih ekipa u Evropi. Biće interesantno", rekao je selektor Dragan Stojković.

Po riječima selektora Srbije, nema prostora za strah.

"Nema potrebe da se plašimo, to je igra 11 na 11 i biće to dobre i interesantne utakmice. Ima dosta vremena da analiziramo i pravimo planove, spremamo se i pripremamo da budemo najbolji kada je najvažnije", istakao je Piksi i dodao: "Možda tako to izgleda, ovo Evropsko prvenstvo je veliki uspjeh. Napravljen je uspjeh dolaskom ovdje, ali da napravimo i pomak u cijeloj situaciji, a to je da odigramo najbolje što možemo i da vjerujemo da možemo da odemo napred, odnosno u drugi krug."