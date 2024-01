Četiri godine u Zvezdi čekao debi, pa otišao!

Rastanak na "Marakani".

Izvor: MN PRESS

Dugogodišnji rezervni golman Crvene zvezde Nikola Vasiljević napustio je "Marakanu" i prešao u Radnički Niš. Od dolaska među crveno-bijele u ljeto 2019. godine iz Radnika iz Surdulice za 150.000 evra, on je odigrao samo pet utakmica za tim iz Ljutice Bogdana, a sada će se vratiti u svoj matični tim, iz kojeg je 2012. otišao u omladince Slobode iz Užica.

Od dolaska u Zvezdu 2019, Vasiljević je odlazio na pozajmice u Radnik iz Surdulice, Proleter iz Novog Sada i Napredak, gdje se posebno istakao protiv Partizana, a u kontinuitetu je na "Marakani" od ljeta 2022. godine. Na njegovu žalost ispred sebe je imao Milana Borjana, klupsku legendu, a od prošlog ljeta i Izraelca Omrija Glazera, koga je bivši trener Barak Bahar doveo sa sobom iz domovine.

Vasiljević je svih pet nastupa za Zvezdu ostvario u sezoni 2022/23 i debitovao je u Superligi tek u martu 2023. protiv Napretka, skoro pune četiri godine od kada je obukao crveno-bijelo. U Ligi šampiona je tri puta sjedio na klupi, dva puta protiv Mančester sitija i protiv Jang Bojsa u Beogradu. Takođe, i u Ligi Evrope je tri puta bio dio tima, ali nijednom na terenu - u dvije utakmice protiv Monaka i u porazu od Trabzona.

Iako je imao ugovor sve do 2026. godine, Vasiljević je prihatio poziv da se vrati na Čair i da bude dio novog tima Nišlija, a ujedno i da oživi svoju karijeru. Na "Marakanu" će sada dolaziti kao rival, dok je dane u Ljutice Bogdana provodio na klupi za rezerve. "Nevjerovatan je osjećaj biti dio Crvene zvezde. To je klub za koji navijam od djetinjstva. Od osvojenih titula i Lige šampiona nema boljeg i ljepšeg osjećaja. Žalim što nisam dobio veću šansu da se dokažem, da branim redovnije. Mislim da sam to zaslužio. Tako se namjestilo... Samo za tim ostaje žal", rekao je Vasiljević za "Meridijan sport".

KO OSTAJE MEĐU STATIVAMA U ZVEZDI?

Novi-stari trener Zvezde među golmanima raspolaže sa Omrijem Glazerom (27), Zoranom Popovićem (35) i Balšom Popovićem (23), Crnogorcem koji je u prvom dijelu sezone branio za OFK Beograd u Prvoj ligi Srbije.

Na čelu sa Vladanom Milojevićem, Crvena zvezda u ponedjeljak će otputovati na Kipar, na glavnu fazu priprema za nastavak sezone.