"Davljenik" u Primeri ima novog trenera - stigao bivši dvostruki prvak Španije i osvajač Kupa UEFA!

Igračka legenda Valensije novi je trener Kadiza, koji se u Španiji bori za opstanak.

Izvor: pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Serđo Gonzalez otpušten je prije nekoliko dana sa mjesta trenera Kadiza, a na njegovo mjesto stiže Maurisio Pelegrino!

U dosadašnjem toku Primere, odnosno nakon 21 odigranog kola, Kadiz je upisao samo dvije pobjede, uz devet remija i deset poraza, pa je klub odlučio da se zahvali na saradnji nekadašnjem strategu Espanjola i Valjadolida, a na njegovu poziciju postavi čovjeka koji je imao sjajne igračke dane u dresu Valensije.

Krajem prošlog i početkom ovog vijeka, klub sa Mestalje bilježio je sjajne rezultate. Osvojena su dva trofeja u prvenstvu, kao i jedan u Kupu UEFA, dok je u to vrijeme Valensija dva puta igrala u finalu Lige šampiona.

Kao igrač, još je branio boje Velez Sarsfilda, Barselone, Liverpula i Alavesa, a trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik Rafaelu Benitezu u Valensiji i Interu. Kasnije je španski klub vodio samostalno, a potom i Estudijantes, Independijente, Alaves, Sautempton, Leganjes, Velez Sarsfild i Univerzidad de Čile.

"Izazovi su me uvijek motivisali u životu, a ovaj vidim kao još jedan u nizu sjajnih. To me je natjeralo da spakujem svoje stvari sa entuzijazmom i, da zajedno sa navijačima i timom, ostvarim cilj", rekao je Pelegrino nakon predstavljanja u novom klubu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)