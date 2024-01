Ćavi progovorio o mogućem odlasku iz Barselone: Onog momenta kad me igrači više ne budu pratili...

Sve se glasnije priča o smjeni igračke legende Barselone sa mjesta trenera.

Izvor: Profimedia

Barselona je u nedjelju uveče upisala visok poraz (4:1) u duelu sa Real Madridom u finalu Kupa kralja.

Nakon tog neuspjeha Katalonaca, sve se glasnije priča o smjeni Ćavija sa mjesta trenera, na koje je stigao 2012. godine iz katarskog Al-Sada.

Pod njegovom komandom, Barselona je prošle sezone osvojila prvu titulu od 2019. godine, ali ove sezone je četvrtoplasirana, uz osam bodova minusa za liderom Đironom i utakmicom manje.

"Volim ovaj klub, ovdje sam da nešto napravimo. Ako u tome ne uspijem, idem kući. Da nisam osvojio prvenstvo prošle sezone, ne bih bio ovdje", riječi su kojima je Ćavi počeo razgovor za španske medije, nastavivši:

"Onog dana kad me igrači više ne budu pratili, spakovaću stvari i otići. Kada mi neko kaže da postoji problem, otići ću", istakao je Ćavi, koji je igračka legenda Barselone, osvojivši 25 trofeja sa ovim klubom.

Pod njegovim trenerskim vođstvom, ekipa je u ovoj sezoni izborila mjesto u nokaut fazi Lige šampiona, a u borbi za četvrtfinale će ukrstiti koplja sa Napolijem, posrnulim velikanom italijanskog fudbala.

Španski mediji ove srijede su "bacili bombu", istakavši da je agent Žozea Murinja Horhe Mendeš ponudio Barselonu usluge portugalskog stratega koji se nedavno rastao sa Romom.

Ukoliko bi Murinjo zaista postao novi trener katalonskog kluba, bio bi to njegov povratak na Nou Kamp nakon skoro 25 godina, s obzirom na to da je od 1996. do 2000. godine bio pomoćni trener, i to Luju van Galu i Bobiju Robsonu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)