"Uvijek djeveruša, nikad mlada": Brutalna prozivka navijača Liverpula za Mikela Artetu

Navijači Liverpula žestoko prozivali menadžera Arsenala Mikela Artetu

Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Navijači Liverpula dočekali su u nedjelju Arsenalovog menadžera Mikela Artetu (43) brutalnom prozivkom: "Uvijek djeveruša, nikad mlada". Na taj način aludirali su na to da Španac ni ove sezone nije uspio da dovede ekipu do titule ili do velikog trofeja u drugim takmičenjima.

Arsenal je ove sezone drugi sa velikih 15 bodova zaostatka u odnosu na novog šampiona Liverpul, a na poziciji "broj dva" bio je i prošle sezone, tada sa dva boda manje od Mančester sitija.

Teška je ovo bila nedjelja za Arsenal i i Artetu i zbog toga što je eliminisan iz Lige šampiona u polufinalu protiv Pari Sen Žermena (1:3). Prošle sezone velikan iz Londona stao je u četvrtfinalu Lige šampiona protiv Bajerna.

Španac vodi "tobdžije" i sa njima ima za sada jedan osvojeni trofej - FA Kup 2020. godine.

Neće da ga iko sažaljeva i da mu čestita

"Htjeli smo da osvojimo Ligu šampiona i vjerovali smo da možemo to da uradimo. To je duh. Ako neko kaže 'Oh, pa dobro, imamo nešto drugo', onda se tome protivim. Neću da bilo ko priča tako. Srijeda (dan poraza od PSŽ-a) bio je jedan od najtužnijih, ali i najponosnijih dana koje sam doživio kao menadžer Arsenala. Hoću da pričam o tome zašto nismo osvojili Ligu šampiona i šta moramo da uradimo da bismo to učinili. To mora da bude ono što vodi ovaj klub i sve koji imaju veze sa njim", rekao je Arteta poslije eliminacije iz Lige šampiona.