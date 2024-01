Željezničar angažovao novog napadača: Bizmark Čarls stigao iz CSKA na šestomjesečnu pozajmicu

Mladi ofanzivac iz Gane u narednih šest mjeseci nosiće dres kluba sa "Grbavice".

Izvor: Promo/FK Željezničar/Armin Herić, www.fkz.ba

Sarajevski Željezničar angažovao je mladog napadača iz Gane Bizmarka Čarlsa (22), koji će do sezone na "Grbavici" nastupati kao posuđeni fudbaler iz bugarskog CSKA iz Sofije.

Čarls je rođen 26. maja 2001. godine u Berekumu, u Gani. Prošao je omladinske selekcije tamošnjeg Čelsija, a potom je sa 18 godina prešao u ekipu Vuštrija sa Kosova. Nakon dobre polusezone prelazi u Trepču, a potom slijedi transfer u CSKA Sofiju.

Član CSKA je od februara 2021. godine, a jednu polusezonu je igrao na pozajmici u bugarskom Pirinu. U dresu CSKA je osvojio Kup Bugarske, a jedini gol u finalu vrijedan trofeja djelo je Čarsla. Šef struke, Bruno Akrapović, upoznat je sa igračkim kvalitetama 22-godišnjeg napadača s kojim je sarađivao u CSKA.

"Hvala vam na dobrodošlici, veoma sam sretan što sam ovdje. Transfer se desio jer znam Brunu Akrapovića jer je bio trener CSKA Sofije. On je veoma dobar trener i doveo me u CSKA Sofiju i došao sam na njegov poziv. Sada sam dobro, na 70 odsto i nadam se da ću vremenom doći na svoj maksimum. Bruno je veoma dobar trener, igra agresivan fudbal i taktički je veoma dobar, to je što mogu reći za Brunu", rekao je novi fudbaler Željezničara.

(MONDO)