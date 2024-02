Prošlo je više od godinu dana od smrti Siniše Mihajlovića, ali neke rane ne prolaze.

Izvor: Instagram/ariannamihajlovic/printscreen

Arijana Mihajlović, udovica legendarnog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, teško se nosi sa gubitkom svog životnog partnera sa kojim je provela 27 godina. Veliki "Miha" nas je napustio 16. decembra 2022. godine, nakon što je izgubio bitku sa leukemijom, a Arijana i dalje skoro svakodnevno objavljuje zajedničke fotografije sa suprugom i čuva ga od zaborava.

Kao i obično kod smrti dragih osoba, neke noći su teže od drugih, tako da se Arijana Mihajlović oglasila u ponoć kada se sjetila jednog ljetovanja sa Sinišom, sa kog će imati uspomenu za cijeli život. Podelila je fotografiju sa svojim pratiocima i napisala poruku koja najbolje govori koliko joj nedostaje "Miha", čovjek njenog života: "Ne mogu da spavam... Zato što na kraju, ja i dalje ne mogu da vjerujem. Koliko je ovo jedan neobjašnjiv osjećaj", napisala je Arijana na objavi na kojoj je isključila komentare.

Podsjetimo, Mihajloviću je otkrivena leukemija 2019. godine i pobijedio ju je, ali se nažalost zloćudna bolest vratila. Sa suprugom Arijanom, ima petoro djece - tri sina i dvije kćerke, dok mu je najstarija kćerka Virdžinija podarila i unuku. Pogledajte neke od njihovih divnih zajedničkih fotografija:

Vidi opis Potresna objava Mihine udovice u ponoć: "Ne mogu da spavam, ne mogu da vjerujem..." (FOTO)

"Pričala sam sa djecom i zajedno smo odlučili da Siniši ništa ne kažemo. To je bio veliki šok za nas zato što smo posljednji mjesec njegovog života znali, da će uskoro umrijeti, a on o tome ništa nije znao. Bilo je veoma bolno pretvarati se kao da se ništa ne dešava, i za mene i za moju djecu, oni su mnogo propatili zbog toga i jos uvijek pričaju o tome", rekla je nedavno u jednoj emisiji Arijana i dodala: "To je bila prelijepa i velika ljubav i srećna sam bez obzira na sve što se desilo, da sam imala tu čast i privilegiju da provedem 27 godina sa tako divnom osobom. Želim da kažem svojoj djeci da ih mnogo volim i da su oni moja snaga. Da nije bilo njih, ne bih mogla da nastavim dalje."