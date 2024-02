Bivši igrač Borca šokirao tranferom – iz Danske u RATNU ZONU! Idem uvijek težim putem, ali vjerujem u uspjeh!

"Moji prijatelji i rodbina bili su zabrinuti, ali i puni podrške i vjere u mene", kaže za MONDO Vladimir Arsić koji će karijeru nastaviti u Ukrajini.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Polako se spušta zavjesa na zimski prelazni rok u kojem smo vidjeli dosta zanimljivih transfera, kako na najvišem klupskom nivou, tako i u regionu, a bilo je i ponekih iznenađenja.

Jedno od njih je i transfer nekadašnjeg fudbalera banjalučkog Borca, Vladimira Arsića, koji je odlučio da napusti Dansku i ode u ratnu zonu – Ukrajinu.

Mladi štoper poslije 18 mjeseci rastao se sa Vejleom, s kojim je prošle godine izborio plasman u Superligu i potpisao za Černomorec iz Odese.

"Nisam više bio zadovoljan u danskom Vejlu, jer nisam imao dovoljnu minutažu za svoj daljni razvoj. U dogovoru sa klubom sam dobio slobodu da nađem sebi drugi klub. Bilo je par opcija po Evropi, od Grčke do Švajcarske, ali najkonkretniji i najdirektniji su bili ljudi iz Černomoreca. Dali su mi jako dobru ponudu i izrazili jaku želju da me dovedu, tako da sam se okrenuo u tom pravcu. Svjestan sam situacije u Ukrajini ali me to ne remeti. Želim da igram i da se razvijam dalje kao igrač. Ukrajinska liga je kvalitetna i uz dobru sezonu tamo mnoga se vrata otvaraju", objasnio je Arsić svoju odluku u kratkom razgovoru za MONDO.

On se trenutno nalazi sa saigračima na pripremama u Turskoj, a sljedeće sedmice ekipa će otputovati u Odesu, u kojoj, kako kaže, uprkos neposrednoj blizini ratnih dešavanja sve normalno funkcioniše.

"U razgovoru sa igračima dobio sam dosta informacija. Život u Odesi funkcioniše skroz normalno. Ljudi rade, šetaju se gradom, žive punim plućima. Kažu da su se navikli na rat i da ih to više ne remeti. Černomorec sve svoje domaće utakmice igra na glavnom stadionu u Odesi, isto tako treniraju u svom trening centru u Odesi. Sve funkcioniše normalno", kaže Arsić, koji je ipak svjestan da je situacija prilično daleko od savršene.

"Naravno bilo je nekih incidenata, bombardovanja, ali nikada na civile u gradu. Uglavnom su to bili neki vojni objekti pored Odese“.

Zbog svega ovoga njegova odluka da napusti Dansku i ode u ratom pogođenu zemlju, i to u dio koji je u neposrednoj blizini ratnih dejstava, šokirala je mnoge, među kojima su i njegovi prijatelji i rodbina.

"Malo su bili zabrinuti i nasikirani, ali i puni podrške i vjere u mene. Smatram da moj put mora biti takav da bih došao do većeg uspjeha. Uvijek idem težim putem, ali isplatiće se“, zaključio je Arsić.

On je nedavno osvojio tradicionalni turnir u malom fudbalu sa ekipom Pekara Bakal, u kojoj je bilo dosta njegovih bivših saigrača iz banjalučkog Borca.

Arsić je ponikao u ovom klubu, igrao za mlađe selekcije i bio priključen prvom timu, međutim, u februaru 2020. je iznenada, zajedno sa još nekoliko mladih igrača, postao višak nakon čega je raskinut ugovor sa crveno-plavima. Nakon toga nosio je dres GOŠK-a iz Gabele, Krupe i Leotara, da bi u ljeto 2022. nakon odlične sezone u trebinjskom klubu prešao u danski Vejle.