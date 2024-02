Erling Haland nezadovoljan u Mančester sitiju, ide u Real? Pep Gvardiola: Španski mediji znaju bolje od mene!

Norveški napadač je nezadovoljan u Mančester sitiju i želi da ode u Real Madrid, pišu u petak španski mediji.

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Bombu u evropskom fudbalu bacili su španski mediji!

Navodno je norveški napadač Erling Haland nezadovoljan najviše lošim vremenom u Engleskoj, a i ne podnosi život u Mančesteru, pa ne bi imao ništa protiv preseljenja u Madrid, odnosno "kraljevski klub".

Navode španskih medija odmah je demantovao menadžer "građana" Pep Gvardiola pomalo ironičnom izjavom da "novinari znaju bolje od njega kako se Haland osjeća".

"Morate da pitate medije iz Madrida da li je nesrećan. Možda imaju više informacija od mene. Nemamo utisak da je nezadovoljan. Bio je jer nije mogao da igra, bio je povrijeđen dva mjeseca, ali možda mediji iz Španije, posebno Madrida, imaju više informacija od nas", rekao je Gvardiola, prenijeli su engleski mediji.

"Ne možemo da kontrolišemo šta ljudi pričaju, ali važno je da je srećan. Kada bude nezadovoljan, donijeće odluku", dodao je španski trener.

Haland se u srijedu vratio na teren u pobjedi protiv Barnlija 3:1 u Premijer ligi, poslije pauze od 10 utakmica zbog povrede stopala, a mogao bi da počne utakmicu protiv Brentforda, u ponedjeljak.

"Igrao je 25 minuta i svaka tranzicija, svako dodavanje, svi igrači gledaju u njega. Znam koliko je važan za nas. Pokušavamo da svi napadači budu zadovoljni, posebno on i zavisiće kako igramo. Ako igramo dobro, dobijaće mnogo lopti. To je ono što želimo, a poslije toga, on će uraditi ostalo", naveo je Gvardiola.

Haland je 2022. godine iz Borusije Dortmund prešao u Siti i postigao je 36 golova u Premijer ligi u prvoj sezoni u kojoj je osvojio i titulu.

Siti je trenutno drugi na tabeli sa pet bodova manje i utakmicom manje od vodećeg Liverpula.