Robi Prosinečki i Dejo Savićević opet zajedno! Novi selektor Crne Gore: Nikog se nećemo plašiti!

Era legendarnog Roberta Prosinečkog je počela - hrvatski trener je u nedjelju predstavljen kao sedmi selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prosinečkog je predstavio predsjednik FSCG Dejan Savićević, mada se o Robiju sve manje-više zna, pišu podgoričke "Vijesti".



"Obećali smo ime selektora krajem januara, zakasnili smo par dana, ali nije problem. Selektora svi znate i bio je naš prvi izbor kada je došlo do rastanka s Miodragom Radulovićem", rekao je Savićević i dodao:

"Bilo je puno ponuda, nisam htio da odlučujem do sjednice Izvršnog odbora i plana, menadžeri su kao i uvijek nudili. U januaru je dosta tih kandidata našlo angažmane, ali prvi i jedini razgovor je bio sa Prosinečkim. Poslije prvog razgovora je Robert izrazio želju da dođe i nakon toga ni sa jedne strane nije bilo uslovljavanja".

Prosinečkom je Crna Gora treći selektorski posao u karijeri, nakon što je vodio Azerbejdžan i Bosnu i Hercegovinu.

"Zadovoljan što sam ovdje. Radiću najbolje što mogu i nadamo se uspjehu. Posebno u Ligi nacija koja nam je vrlo važna. Crna Gora ima reprezentaciju koja može da igra sa svakim. Radićemo najbolje što možemo, vjerujem uz podršku svih. Slijede prijateljske utakmice, put u Antaliju - imamo dosta vremena da se pripremimo, da se upoznamo s novim radom i igračima", kazao je Prosinečki.

Kolika je snaga Crne Gore? Popularni Robi u to tek treba da se uvjeri.

"Neke igrače znam, Marko Vešović je bio kod mene u Crvenoj zvezdi. Ostalo ću u hodu... Imamo kvalitet, igrače koji su već standardni i koji su vođe - Stefana Savića, Stevana Jovetića, Adama Marušića... Gledaćemo i mlađe".

Ugovor je potpisan na godinu - da li je to neka vrsta pritiska j pokazatelj da je rezultat jedino mjerilo?

"Bez pritiska ne ide, mora da bude rezultata. Sigurno će saradnja da traje toliko, onda ćemo vidjeti. Probaćemo da osvojimo Ligu nacija, da se spremamo za kvalifikacije...".

Nadovezao se Savićević:

"Imaćemo 10 mečeva ove godine. Kroz 10 utakmica i mi možemo da ocijenimo dosta, a i selektor. Dok je sistem UEFA ovakav da se takmičenja igraju u kalendarskoj godini, biće ugovori na godinu. Uvijek se traži rezultat, ta vrsta pritiska je prisutna i znaćemo poslije žrijeba za Ligu nacija koje su realne ambicije ove selekcije", istakao je Savićević.

Kako će igrati "sokolovi?

"Mogu da najavljujem puno toga, ali nećemo se bojati nikog, pokazaćemo ponos, pokušati da dominiramo. I ja sam bio pobjednik, igrao sam u velikim klubovima, iako nažalost nisam vodio velike klubove. Biće sigurno Crna Gora sa motivacijom, sa nekim novim vjetrom koji dolazi mojim dolaskom. U martu ćemo biti osam dana zajedno, imaćemo dva meča, pravićemo atmosferu i igru za ono što nas čeka. I Liga nacija zanimljiva, preko nje može da se ode na veliko takmičenje", naveo je Prosinečki.

Čuveni fudbaler je gledao neke utakmice Crne Gore u bliskoj prošlosti i zaključio:

"Falilo je uvijek malo, u posljednjim kvalifikacijama i malo sreće, ali i atmosfere i kompletnog ambijenta. Tu mislim i na javnost, novinare... Tražićemo najbolja rješenja, vidjećemo i neke nove, mlađe igrače, jer je to neophodno".

Prosinečki je do sada više uspjeha imao kao selektor neko kao trener.

"Volim ovaj posao, to je najvažnije. Pet godina sam do sada radio kao selektor, mislim da sam bio uspješan kao selektor Azerbejdžana, a tamo to nije lako. Posao je takav, negdje ide, a negdje ne ide. Možda su novinari u pravu kada kažu da je selektorski posao više za mene", zaključio je Prosinečki.