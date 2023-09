"Žuti" više nije trener Rudeša: Vidjeli smo da je najbolje da se raziđemo!

Nakon samo jednog boda iz sedam utakmica, Robert Prosinečki je raskinuo ugovor sa Rudešom.

Robert Prosinečki više nije trener Rudeša, objavio je ovaj hrvatski prvoligaš.

Legendarni hrvatski fudbaler i bivši selektor reprezentacije BiH vodio je fudbalere Rudeša na šest utakmica, te upisao remi i čak pet poraza, pa je ekipa "zakucana" za posljednje mjesto na tabeli HNL-a.

"Nemam šta puno reći. Bili smo na sastanku Džo (Šimunić), Stipe (Čondrić) i ja. Sjeli smo, porazgovarali, vidjeli da je najbolje da se raziđemo i da svako, bez imalo ljutnje krene na svoju stranu", kratko je povodom rastanka poručio Robert Prosinečki.

Oglasio se i prvi čovjek kluba Josip Šimunić.

"Lično mi je izuzetno žao, jer Robert Prosinečki je veliki gospodin i jednako tako odličan trener. Nažalost, tako je to u fudbalu. I dogovorili smo se da je najbolje da prekinemo saradnju. Baš mi je teško… Ali rezultati su ti koji diktiraju neke stvari. Svi smo bili svjesni, pa i trener Prosinečki, da ulazimo iz druge u prvu ligu, znali smo da će biti teško, ali vjerovali smo da ćemo uspjeti doći do pozitivnog rezultata. Nažalost, nakon sedam kola imamo samo jedan bod, a naši se planovi nisu ispunili. Imamo još puno kola do kraja, dosta je bodova u igri i nadamo se da ćemo se dići što prije. Naravno, ovim putem još bih jednom zahvalio gospodinu Prosinečkom, što je uopšte pristao da bude dio naše priče u Rudešu", naglasio je prvi čovjek Rudeša.

Trenersku karijeru Prosinečki (54) je počeo kao pomoćnik u stručnom štabu Slavena Bilića na klupi Hrvatske, a potom je samostalno trenirao Crvenu zvezdu, Kajzerispor, Denizlispor i Olimpiju. Bio je selektor Azerbejdžana i BiH.

