Trener Veleža pred kup-duel sa Tuzla sitijem: Još uvijek smo u procesu priprema, ali sutrašnji meč je veoma bitan!

Mostarci protiv Tuzlaka traže put ka četvrtfinalu Kupa BiH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Osminu finala Kupa BiH otvoriće, duelom u petak (18.00), Velež i Tuzla siti.

Biće to prvi od tri duela premijerligaških ekipa u ovoj fazi Kupa, a Mostarci kao učesnici finala u protekle dvije sezone uz dosta optimizma očekuju sutrašnji okršaj sa Tuzlacima.

"Pred nama je prva takmičarska utakmica u ovoj godini. Mi smo još uvijek u procesu priprema, ovo je peta sedmica rada. Sutrašnja utakmica je, međutim, zvanična i samim tim mnogo bitna. Kup je specifično takmičenje u kojem nema favorita, u kojem postoje neka druga pravila. Želio bih da kažem i da smo dvije nedjelje bili na pripremama u Turskoj, gdje smo imali odlične uslove za rad. Hvala Bogu da nas je poslužilo i vrijeme, a isto tako nije bilo ni povreda, što je svakako najbitnije za proces rada. Htio bih da pohvalim sve svoje igrače i saradnike u stručnom štabu za uložen trud, napor i profesionalizam u izvršavanju obaveza. Nalazimo se u dobroj situaciji, imamo dobru atmosferu tako da nam je to temelj za ove buduće utakmice koje su pred nama", rekao je trener Mostaraca Dean Klafurić na konferenciji za novinare.

Osvrnuo se strateg Veleža na prijateljski meč u Turskoj protiv ukrajinskog velikana Šahtjora, koji je završen trijumfom njegovog tima (3:2).

"Pobjedom smo možda napravili euforiju, ali tome zaista nema mjesta jer je to pripremna utakmica. Drago nam je da smo pobijedili, kao što sam i rekao nakon meča, ali smo toj utakmici pristupili drugačije nego takmičarskoj utakmici. Pristupili smo prvenstveno u smislu u kojem smo se nalazili, a to je pripremni period. Pozivam sve navijače i prvenstveno svoje igrače kojima sam to već objasnio da ne treba da pravimo euforiju, već treba svakom treningu, danu i utakmici da pristupamo na određeni način", naveo je Klafurić, koji ima problema sa sastavom za ovaj meč.

"Otkako smo se vratili iz Turske, posljednje dane nas je zadesila viroza i dosta igrača je bilo bolesno. Dolaskom u Mostar to se proširilo i na druge igrače. Neki su se vratili, juče su bili u treningu, ali su iscrpljeni zbog bolesti i temperature. Isto tako, imamo dva igrača koji su još uvijek bolesni i koji su još uvijek van tima, ali igrači su odlično odradili pripreme, imamo širok kadar da zamijenimo svakog igrača. Na te stvari ne gledamo kao na problem, već kao na nešto na šta ne možemo da utičemo."

Izvor: Screenshot

Prvotimac Asmir Suljić podvukao je da ekipa sa nestrpljenjem čeka duel sa tuzlanskim timom.

"Nekako je postalo normalno da u posljednjim godinama Velež ulazi u završnicu Kupa ili osvaja taj trofej, tako da sa nestrpljenjem očekujemo tu utakmicu. Imali smo taj period od četiri sedmice, ovo je peta, u kojima smo se spremalo za taj prvi meč. Siguran sam da smo svi spremni za utakmicu i da jedva čekamo da se to desi. Sigurno da neće biti lako, Tuzla siti ima novog trenera, pred kraj prvenstva su podigli formu, međutim kao što je i trener rekao, mi smo u jednoj pozitivnoj atmosferi i sa nestrpljenjem čekamo meč", rekao je Suljić.

KUP BIH - OSMINA FINALA:

Petak:

Velež - Tuzla siti (18.00)

Subota:

Jedinstvo (Bihać) - GOŠK (13.00)

Zrinjski - Slavija (13.00)

Posušje - Laktaši (15.00)

Nedjelja:

Stupčanica - Široki Brijeg (13.00)

Sloboda - Sarajevo (13.00)

Sloga Meridian - Igman (16.00)

Borac - Zvijezda 09 (18.30)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)