Velež pobijedio učesnika Lige šampiona! Spektakl "rođenih" protiv velikana iz Ukrajine!

Mostarski Velež savladao je Šahtjor iz Donjecka rezultatom 3:2 (2:2) u okviru priprema za nastavak sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

"Rođeni" su u subotu u Antaliji pobijedili ukrajinskog velikana Šahtjor iz Donjecka!

Iako je u pitanju pripremni meč, ovo je za izabranike Deana Klafurića (na slici) bio najveći skalp u Turskoj, gdje su zabilježili samo pobjedu nad slovenačkom Murom (2:1) i dva poraza od danskog Vejlea i jermenskog Alaškerta identičnim rezultatom 1:2.

Mostarci su protiv Ukrajinaca poveli golom Gruzijca Giorgija Gulijašvilija u 24. minutu, a već u narednom napadu, Šahtjor je izjednačio preko Viktora Cukanova.

Velež je ponovo došao do prednosti u 43. minutu pogotkom Vita Čaića, a do odlaska na odmor je ekipa iz Donjecka uspjela da ponovo stigne do izjednačenja. Strelac je bio Marijan Šved.

Već početkom drugog poluvremena, Velež je stigao do novog vođstva i kako se ispostavilo na kraju velike pobjede, a pogodak je postigao Nermin Haskić u 47. minutu.

Inače, Šahtjor je ove sezone igrao u grupnoj fazi Lige šampiona i u konkurenciji Barselone, Porta i Antverpena osigurao plasman u šesnaestinu finala Lige Evrope, gdje će igrati protiv Olimpika iz Marseja.

Tim iz Donjecka s klupe predvodi Marino Pušić, inače nekadašnji fudbaler Veleža.