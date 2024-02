Šta smo htjeli, to smo i dobili! Piksi se oglasio: Neka u Srbiju dođu najjači

Selektor Srbije oglasio se poslije žrijeba za Ligu nacija

Reprezentacija Srbije dobila je rivale u elitnoj grupi Lige nacije - Španiju, Dansku i Švajcarsku. Selektor Dragan Stojković Piksi iznio je odmah na ceremoniji u Parizu prve utiske o žrijebu za Ligu nacija: "Prvi utisci su da je grupa izuzetno teška, ali znali smo da ko god da je bio, to je ono što smo i očekivali, jer pričamo o elitnoj diviziji Lige nacija. Zahvaljujući našim dobrim rezultatima u prethodnom periodu, napravili smo zaista veliki rezultat i plasirali se u grupu A, praktično među 16 najboljih selekcija u Evropi. To smo željeli, to smo htjeli, to smo i dobili. Grupa je teška, kao i ostale. Danska je rival koji nas čeka na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, sa Švajcarskom smo već igrali, Španija je možda i favorit grupe, ali i ostale dvije ekipe su veoma kvalitetne. Učinićemo sve da napravimo što bolji rezultat, nećemo se predavati. Ali idemo redom, polako, ovo su neki prvi utisci, tako da sam zadovoljan žrijebom. Kada dođe vrijeme, a to je tamo u septembru, mislim da će ljubitelji fudbala u Srbiji moći da uživaju u tim utakmicama".