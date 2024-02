Savo Milošević, selektor "zmajeva", nakon žrijeba Lige nacija: U A diviziji su sve grupe "tu negdje" (VIDEO)

Selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević prokomentarisao je žrijeb Lige nacija, koji je "zmajeve" svrstao u vjerovatno najtežu grupu sa selekcijama Holandije, Mađarske i Njemačke.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

"Zmajevi" će naredno takmičenje u Ligi nacija odigrati u Grupi 3 A divizije sa najjačim evropskim selekcijama - Holandijom, Mađarskom i Njemačkom, odlučeno je u četvrtak žrijebom u Parizu.

Savo Milošević, selektor BiH, prisustovao je žrijebu i odmah nakon njega za zvanični sajt Fudbalskog saveza BiH, iznio svoje prve utiske.

"Grupa je otprilike to što smo mogli i da očekujemo, s obzirom da je i u ostalim grupama snaga nije nešto slabija ili jača. Sve je to tu negdje u toj A diviziji Lige nacija. Morala je biti jaka grupa, ali istovremeno je i šansa da kroz to takmičenje, ne gledajući rezultat, dođemo do nekih novih, mlađih igrača. Mislim da prioritet ne treba da bude rezultat već uigravanje ekipe i provjera nekih novih igrača. U svakom slučaju, atraktivno. Biće jako atraktivnih utakmica, s obzirom da imamo dogovorene i prijateljske mečeve (Engleska i Italija), u narednom periodu u BiH. To je pretpostavljam zanimljivo za gledaoce, sigurno će obradovati sve ljubitelje fudbala, a nama je da se što bolje pripremimo", izjavio je Milošević.