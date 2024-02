Trener Želje najavio derbi sa Zrinjskim: Da zapalimo stadion - ne priznajem nikom da je bolji dok to ne dokaže na terenu

U jednom od derbija 19. kola Premijer lige BiH, na "Grbavici" igraju Željezničar i Zrinjski (subota, 16 časova).

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Željezničar u derbiju 19. kola Premijer lige BiH dočekuje Zrinjski na svojoj "Grbavici". Jedan od dva derbija ove runde (u drugom igraju Široki Brijeg - Sarajevo) biće odigran od 16 časova, a trener Sarajlija Bruno Akrapović najavio je žestoku borbu za bodove u prvom proljećnom kolu.

Prije svega, osvrnuo se na pripreme i period otkako je preuzeo kormilo Želje.

"Imali smo kratko vrijeme da se upoznamo. Imali smo dobre pripreme, podizali smo se iz utakmice u utakmicu, trebalo je ekipa da upozna mene, ja ekipu. Imamo nekih novih igrača. Spremni smo za utakmicu. Neki igrači će nam nedostajati, neki zbog registracije, neki zbog kartona. Nije baš idealna situacija, ali to što imamo istrčaće na teren sa ubjeđenjem da možemo dobiti utakmicu. Znamo sve o protivniku, sve dobre strane, kojih je mnogo, a isto tako i one koje bismo mogli iskoristiti za našu korist i pokušaćemo u tom segmentu da damo najbolje i ostvarimo rezultat", rekao je Akrapović, koji sigurno neće moći da računa na suspendovane Nedima Mekića, Marina Galića i Vahida Selimovića.

Nije Željezničar imao uspješnu polusezonu. Umjesto najavljene borbe za gornji dio tabele i eventualno izlazak u Evropu, zimsku pauzu dočekao je tek na 10. mjestu, sa istim brojem bodova kao Igman koji je u zoni ispadanja.

Već od starta proljeća, Željezničar pred sobom ima tri veoma jaka rivala - nakon Zrinjskog, gostovaće Širokom Brijegu, a onda ugostiti gradskog rivala Sarajevo.

"Sigurno da raspored nije takav da čovjek može realno da gleda na osvojene bodove. Vidite i sami i kroz intervju sa igračem sa moje desne strane koliko je tu negativnosti i nepouzdanja u samog sebe. Ako tu sjedim i priznam da je neka ekipa najbolja u državi, to govori koliko samopouzdanja mi treba da dignemo. Nikada nikome ne mogu da priznam da je bolji, ako to ne pokaže na terenu. Ta utakmica je sutra i sutra mogu pokazati da su bolji. Ako to pokažu čestitaćemo im, a mi ćemo napraviti nešto ako možemo da izgledamo bolji. Sve je u našim rukama. Nezavidan start, ja ga prihvatam takav kakav je. Čak mi je i draže da je tako, da odmjerimo snage odmah na početku. Imamo igrače koji su se aklimatizirali na zahtjeve koje tražim. Momci su skoncentrisani, to me raduje. Na nama je da zapalimo stadion. Imaćemo podršku navijača. Nema lake utakmice, ali nema ni potcijenjivanja nikoga", jasan je Akrapović.

Svjestan je iskusni stručnjak da je pred njim mnogo posla.

"Igrači su prihvatili stil igre koji želim, da se nametnemo protivniku. U kratkom vremenu su upili što želimo mi kao stručni štab. Izgledalo je to dobro. Neki rezultati koji nisu bili pozitivni na početku, ja sam bio uvjeren da to funkcioniše, jer smo stvarali šanse. Svaka utakmica donosi nešto novo. Svaki protivnik treba da se prilagodi nama. Mi se prilagođavamo donekle, ali nikada ne želim da igram čitavu utakmicu onako kako protivnik želi, već želim da nametnem svoj stil", dodao je trener "plavih".

Najavio je i određene promjene.

"Igrači su upoznati da možemo u toku utakmice promijeniti na 4-3-3, 4-4-2. To sa inteligentnim igračima nije problem i mislim da kada igrači dođu u prvu ligu treba da to imaju u 'malom prstu'. Sve je stvar da li igrači mogu da odgovore na to. Ako mogu, onda u 4-3-3 možemo promijeniti nakon 10 minuta, ako vidimo da je bolje", zaključio je Akrapović.

Andrija Drljo pohvalio je narednog rivala, ali poručio da će zajedno sa saigračima učiniti sve da bodovi ostanu na "Grbavici".

"Očekujemo dobru utakmicu. Znamo ko je Zrinjski. Očekujem napetu utakmicu. Radili smo dobro, nadam se da će se to isplatiti i da rezultat neće izostati. Moguće je zaboraviti prošlu polusezonu. Na nama je da što manje pričamo, a da što više pokažemo na terenu", rekao je mladi igrač Željezničara.

PREMIJER LIGA BIH - 19. KOLO:

Petak:

Sloga Meridian - Velež (18.00)

Subota:

Posušje - Zvijezda 09 (13.00)

Igman - GOŠK (13.00)

Željezničar - Zrinjski (16.00)

Nedjelja:

Sarajevo - Široki Brijeg (13.00)

Borac - Tuzla siti (17.30)







