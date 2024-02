Igor Duljaj: "Javno se izvinjavam što sam mu pomenuo familiju!"

Trener Partizana Igor Duljaj pričao je o narednom meču crno-bijelih, ali i o sudiji koji je dijelio pravdu protiv Javora.

Izvor: Youtube/ FK Partizan Beograd/Printscreen

Partizan je startovao drugi dio sezone teškom pobedom u prvom kolu Superlige nad Javorom 1:0, a trener crno-bijelih Igor Duljaj je pred drugi meč u sezoni protiv IMT-a u drugom kolu pričao o utakmici i protivniku, ali i o arbitru Iliću koji je sudio prethodnu utakmicu.

"Mislim da ne moram da podsećam navijače Partizana kakva je to bila utakmica na krovu kada smo poslije teške muke osvojili tri važna boda. Od 2:0 veliki preokret na 3:2. Presrećni smo što imamo prilike da igramo na našem terenu koji je u ovim uslovima odličan tako da će igrači i jednog i drugog tima imati priliku da igraju u idealnim uslovima. Tako da očekujemo jedan atraktivan fudbal i Partizana i IMT-a. Taj rezultat od 0:2 ne smije da nas opusti i da nas zavara. Igrači IMT-a imaju veliki motiv u borbi za opstanak i u borbi za plejof, ali taj njihov motiv ne smije da bude jači od motiva naših igrača. Mi se borimo za evropsku kartu i želimo da pred našim navijačima pokažemo jednu kvalitetnu utakmicu gdje ćemo dati sve od sebe da uzmemo tri boda", analizirao je meč koji čeka njegovu ekipu Duljaj.

Kada se konferencija za medije završila Duljaj je ponovo zatržio reć, a nakon što se zahvalio navijačima Partizana na velikoj podršci ekipi u Ivanjici on je pomenuo i sudiju prethodnog meča.

"Prvo da se još jednom zahvalim navijačima Partizana koji su popunili stadion protiv Javora. Njihova podrška nam mnogo znači. To je samo pokazatelj da oni vole igrače Partizana i da cene ono što igrači rade. Mnogo smo jači i bolji kada ste vi tu. Ovom prilikom bih želio da se javno izvinim sudiji Iliću na prošloj utakmici. Nije me saslušao do kraja. Poslije utakmice sam mu prišao i postavio sam pitanje da li ima familiju kod kuće i on mi nije dozvolio da završim. Ja sam pogriješio što sam spomenuo njegovu familiju, a moje pitanje je bilo; 'Kad odeš kući, kad te familija pita kako je bilo na utakmici, šta ćeš im reći?' Ja se njemu ovom prilikom još jednom javno izvinjavam jer znam da sudije doživljavaju veliki pritisak što od nas trenera što od mnogih ljudi koji su sa strane. On ne treba da kaže javno žao mi je, ali neke stvari može u prolazu samo da kaže, ništa više", naglasio je Igor Duljaj.

Partizan naredni meč u prvenstvu igra u subotu od 16:15 protiv IMT-a na stadionu u Humskoj, a sve će to biti uvertira za "vječiti derbi" koji nas očekuje za tri kola na "Marakani".