Igor Duljaj poslije pobjede Partizana: "Povreda Saldanje? Brine me nešto drugo!"

Izjava trenera crno-bijelih poslije trijumfa protiv IMT-a, 5:2

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je pobijedio IMT 5:2 i vratio se na prvo mjesto tabele ispred Crvene zvezde, a poslije meča trener prvoplasiranog Igor Duljaj uputio je dvije čestitke - svojoj i protivničkoj ekipi.

"Hoću da pohvalim obje ekipe, protivnik je igrao hrabro, postigli su dva gola, bili smo malo nervozni kada su prišli na 3:2, raduje me da su sva trojica debitanata dali golove i već postali ljubimci navijača Partizana. Najvažnija su tri boda uz dobru igru koja nije bila tokom svih 90 minuta".

Šta se dogodilo Saldanji? Napustio je teren zbog povrede u 30. minutu, a Duljaj je rekao da nije to jedino što ga brine.. "Dobio je jak udarac u zadnju ložu, nadam se da ništa nije strašno, brine me što je Nikolić dobio četvrti karton i neće moći da nastupa protiv Radničkog u Surdulici".

Oglasio se poslije meča i trener IMT-a, Nebojša Jandrić:

"Čestitam Partizanu, mislim da smo i na ovoj utakmici mogli daleko više rezultatski nego što je to na kraju izraženo, žao mi je što smo primili pet golova, pokušali smo sa igračem manje da napadnemo Partizan, da dođemo do pozitivnog rezultata, negativan utisak mi je prvo poluvrijeme, jer smo mogli da mnogo bolje donosimo odlujke u završnici, jer smo mnogo puta došli u 16 metara Partizana i na kraju smo individualnim greškama došli do toga da gubimo dva gola razlike. Pokušali smo sve, teška utakmica na svaki način za naše igrače, žao mi je što se ovako zaslužilo i mislim da smo zaslužili više".

Partizan će u sljedećem kolu, naredne subote, gostovati Radniku u Subotici, a IMT je sada 12. na tabeli i u narednoj rundi će dočekati Radnički iz Niša, 24. februara.

